Оккупанты на захваченной украинской территории продолжают нарушать нормы международного права. Местных жителей лишают качественных медицинских услуг.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

В Центре национального сопротивления сообщили, что Кремль экспериментирует на жителях временно оккупированных территорий – вместо врачей направляет студентов.

“На оккупированную Донецкую область Кремль отправил очередной “медицинский десант” из Якутии. Вместо квалифицированных врачей это около 30 студентов-медиков, которые практикуются на местном населении”, — говорится в сообщении Центра.

Специалисты ЦНС объяснили, что такая ситуация возникает из-за нехватки медиков на захваченной территории. оккупанты вынуждены привозить медицинские бригады из всех регионов России. Отмечается, что даже эта помощь преимущественно направлена на российских граждан, оставляя местных жителей без надлежащей медицинской поддержки.

“Предпочтение отдается россиянам, что увеличивает смертность среди местных жителей. Качество медицинских услуг остается критически низким, создавая дополнительный гуманитарный кризис”, — говорится в сообщении Центра.

Напомним, Россия на временно оккупированных землях, как писал портал "Комментарии", внедряет свою политику, направленную на искоренение украинской идентичности. Одной из основных задач, которую пытаются реализовать полностью, является тотальная паспортизация украинцев на временно оккупированной территории. Постоянно вводятся новые запреты.

“Кремль пробил очередное дно в своей попытке полностью ассимилировать население временно оккупированных территорий Украины. С 5 февраля украинцам, не получившим российский паспорт и не изменившим гражданство, нельзя будет узаконить свои отношения”, — сообщили в Центре национального сопротивления.