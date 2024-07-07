Эксминистр внутренних дел и эксгенпрокурор рассказал, почему он ушел из армии

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Юрий Луценко, бывший министр внутренних дел и бывший генеральный прокурор Украины, сообщил, что его списали из рядов Вооруженных сил Украины по состоянию здоровья. После начала полномасштабного вторжения России Луценко пошел служить стрелком в батальон территориальной обороны.
Юрий Луценко (фото из открытых источников)
В интервью программе "Рандеву" с Яниной Соколовой он рассказал, что еще до войны перенес онкологическую операцию, после которой у него осталась лишь треть поджелудочной железы, что повлекло за собой серьезные проблемы со здоровьем.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!