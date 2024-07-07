Эксминистр внутренних дел и эксгенпрокурор рассказал, почему он ушел из армии

Когда его бригаду вывели из Бахмута на восстановление в Ровенскую область, Луценко почувствовал значительное ухудшение состояния. В боевых условиях он был максимально мобилизован, но в тылу его здоровье стало быстро ухудшаться. Луценко отметил, что его младший сын, которому 24 года, сейчас служит вместо него, а сам помогает своим собратьям всем, чем может.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что известный юморист присоединяется к ВСУ . Известный украинский комик Андрей Лузан, звезда шоу "Львы на джипе", сделал неожиданное заявление: он отправляется в армию. Лузан рассказал, что присоединится к Вооруженным силам Украины уже 6 июля.

Эта новость стала сюрпризом для многих, ведь раньше Лузан не часто затрагивал серьезные темы, связанные с политикой или армией. На своем последнем стриме в закрытом аккаунте он признался, что решил провести последний тур по Украине перед мобилизацией, чтобы "еще раз насладиться красотой страны".

Лузан объяснил, что сначала его насторожил новый закон о мобилизации, и он даже испытал стресс. Однако после изучения истории и опыта других стран, прошедших через войны, он смог справиться со своими переживаниями и решил вступить в армию.

