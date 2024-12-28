Эксглава Пентагона призвал предоставить Украине аналог "Железного купола" Израиля

США должны предоставить Украине систему противовоздушной обороны, аналогичную израильскому "Железному куполу", чтобы защитить украинскую землю от вражеских ракет. Важно, чтобы Вашингтон ясно продемонстрировал готовность применить военную силу для поддержки Украины. Об этом заявил экс-министр обороны США Леон Панетта в интервью для LIGA.net.

Железный купол. Фото: УНИАН

"Необходимо дать Путину четкое понимание, что Россия не сможет добиться успеха в Украине ни при каких условиях. Это включает в себя предоставление Украине передовых образцов оружия и возможность наносить удары по российским целям, в частности для уничтожения дронов и ракет еще до того, как они нанесут удары. по украинским территориям", — отметил Панетта.

Эксминистр также подчеркнул, что США должны обеспечить Украину системой противовоздушной обороны, аналогичной "Железному куполу".

"Украина должна иметь возможность защищаться также эффективно. Мы должны оказать больше помощи уже сейчас, чтобы дать Украине шанс возобновить инициативу в этой войне и продемонстрировать Путину, что он не способен достичь никаких побед", — добавил Панетта.

Что такое "Железный купол" и почему это важно для Украины?

"Железный купол" — это тактическая система противовоздушной обороны, предназначенная для перехвата ракет, в том числе тактических, с дальностью полета от 4 до 70 км. Одна батарея этой системы способна защищать территорию площадью около 150 квадратных километров.

В октябре 2023 года стало известно, что Израиль сталкивается с дефицитом ракет-перехватчиков для этой системы, что может ограничить помощь Украине. Кроме того, Греция призвала Европейский Союз создать собственную систему ПВО, подобную "Железному куполу", чтобы обеспечить безопасность для всех стран ЕС.

Портал "Комментарии" ранее писал, что украинская противовоздушная оборона (ПВО) ВСУ не раз демонстрировала эффективность, уничтожая большинство целей противника.