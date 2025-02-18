Эксглава МИД Украины скептически высказался о возможности победы в войне с РФ

В январе 2023 термин "украинская победа" был в политическом лексиконе, но сейчас это слово почти исчезло, что является проблемой не только для Украины, но и для Европы и мира. Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью BBC.

Война в Украине. Фото: УНИАН

"Возможна ли украинская победа? Да. Достаточно ли делается для ее достижения сейчас? Нет. Ключевые мировые столицы уже не работают на победу, а в завершение войны. Но завершение может быть разным", — подчеркнул Кулеба.

Он также отметил, что немаловажную роль в этом процессе играет сама Украина.

"Мы потеряем шанс на победу, если перестанем верить в нее сами. Поэтому я, например, сохраняю это слово в своем лексиконе, потому что нужно держать высокие стандарты", — добавил бывший министр.

Как отметил спецпредставитель США по Украине и России Кит Келлог, вопрос о том, как будет выглядеть победа, должны решать сами украинцы, однако основным фактором должна быть остановка боевых действий.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Владимир Путин, вероятно, объявит "победу" в войне с Украиной, даже несмотря на реальное положение дел.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что Украина не проигрывает эту войну, но признал, что ситуация на фронте развивается в неблагоприятном направлении.

Как уже писали "Комментарии", бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на постоянные призывы партнеров понизить мобилизационный возраст в Украине. По его словам, некоторые страны таким образом пытаются оправдать свое нежелание помогать Украине.