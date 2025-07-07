Эксчиновник Минобороны украл 90 млн вооружений для ВСУ: подробности

Служба безопасности Украины вместе с военной контрразведкой и Офисом Генпрокурора разоблачили еще одну коррупционную схему в оборонном секторе. Речь идет о бывшем руководстве Министерства обороны, которое во время войны присвоило более 90 миллионов гривен, выделенных на закупку противотанкового оружия для фронта.

Эксчиновник Минобороны украл 90 млн вооружений для ВСУ

Эти деньги должны были пойти на современные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) — оружие, играющее ключевую роль в уничтожении вражеской техники на передовой. Но вместо боеспособной техники военным передали неработающие и непригодные установки, а бюджетные средства увели в тень.



В результате масштабного расследования СБУ разоблачила организатора схемы — бывшего руководителя одного из департаментов Минобороны, занимавшего должность в 2022–2023 годах. Вместе с ним под подозрение попали еще двое подельников из компании-поставщика оружия.



Расследование показало, что чиновник заключил государственный контракт со столичной фирмой, которая должна была поставить исправные ПТРК. Но на самом деле компания передала военным дефектное вооружение, которое нельзя было использовать на фронте. Независимая экспертиза подтвердила: техника не соответствует нормам и не пригодна к бою.



СБУ уже сообщила фигурантам дела о подозрении по трем тяжким статьям: хищение бюджетных средств, служебный подлог и препятствование работе ВСУ. Им грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.



Расследование продолжается. Правоохранители устанавливают всех причастных к схеме.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, несмотря на то, что фронт не обещает быстрого затишья, Украина вынуждена воевать еще на одном поле боя — внутри самой себя. Последние события свидетельствуют: политическое противостояние становится все более грязным и опасным для стабильности государства, чем атаки со стороны России.