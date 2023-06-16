Экс-замминистра обороны и его подчиненный присвоили миллиард гривен

Заместитель министра обороны вместе со своим подчиненным, который возглавлял Департамент государственных закупок, присвоили сто миллионов гривен на закупках некачественных бронежилетов и 900 миллионов гривен на закупках зимней формы для военных во время широкомасштабного вторжения. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу СБУ. Экс-чиновникам сообщено о подозрении.

СБУ задерживает коррупционеров с ведомства Резникова

По данным следствия, чиновники оборонного ведомства организовали сделку в начале марта 2022 года. Они закупили за границей почти 3 тыс. бронежилетов более чем на 130 млн грн. При этом большую часть суммы – 100 млн грн – они присвоили. Это подтвердила товароведческая экспертиза. Она установила, что реальная рыночная стоимость этих средств защиты составляет всего 25 млн. грн. А приобретенные бронежилеты не соответствуют заявленному классу защиты.

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Кроме того, правоохранители установили, что организаторы "схемы" закупили некачественные зимние куртки и штаны для воинов ВСУ на общую сумму 900 млн грн. Они также не отвечали требованиям качества, в частности, по использованию в холодное время года в условиях ведения интенсивных боевых действий.

Оба злоумышленника задержаны и находятся под стражей.

Напомним, ранее украинцы узнали, что ведомство Алексея Резникова планировало закупать яйца по 17 гривен за штуку. Но общественная огласка возможной коррупционной махинации положила ей конец.

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