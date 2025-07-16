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Экс-премьер-беглец Азаров взялся за старые угрозы: подробности

В ЦПД опровергли фейк о якобы попытках Украины создать "грязную бомбу"

16 июля 2025, 13:06
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Кречмаровская Наталия

Российская пропаганда постоянно тиражирует фейки об Украине, чтобы оправдать войну, подорвать доверие западных партнеров и посеять панику среди украинцев.

Экс-премьер-беглец Азаров взялся за старые угрозы: подробности

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Очередную ложную информацию опровергли в Центре противодействия дезинформации. Отмечают, что вражеская пропаганда снова запустила в информационное пространство старый вброс о якобы попытках Украины создать "грязную атомную бомбу".

"В частности, бывший премьер-министр Украины, беглец, ныне скрывающийся от правосудия в России, Николай Азаров заявил, что Украина якобы имеет возможность создать "грязную бомбу" из-за наличия ядерных отходов", — сообщили в ЦПД.

Как объяснили аналитики Центра, Россия такими заявлениями пытается запугать международное сообщество вымышленными угрозами и навязать ложный нарратив об "украинском терроризме". В ЦПД отметили, что подобные фейки российская пропаганда регулярно озвучивает, начиная с 2022 года.

"Украина в 1994 году добровольно отказалась от третьего в мире ядерного арсенала и присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). "Ядерные отходы", о которых упоминает пропаганда, хранятся в соответствии с международными требованиями. Представители МАГАТЭ имеют доступ ко всем ядерным объектам в Украине и не фиксировали никаких нарушений со стороны нашего государства”, — подчеркнули в ЦПД.

В Центре противодействия дезинформации пояснили, что распространяя фейк о "грязной бомбе", Россия пытается оправдать захватническую войну против Украины и собственные военные преступления против украинцев.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие ключевые точки могут сломать Россию.



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Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid036dhMxJQ1yrqE1F8vwPHEjoAADjBdBs2h22eKmQvxkwz3G8ieuhnp1KDNWUGrVf6ol
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