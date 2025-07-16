Экс-премьер-беглец Азаров взялся за старые угрозы: подробности

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Кречмаровская Наталия
Российская пропаганда постоянно тиражирует фейки об Украине, чтобы оправдать войну, подорвать доверие западных партнеров и посеять панику среди украинцев.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Очередную ложную информацию опровергли в Центре противодействия дезинформации. Отмечают, что вражеская пропаганда снова запустила в информационное пространство старый вброс о якобы попытках Украины создать "грязную атомную бомбу".
Как объяснили аналитики Центра, Россия такими заявлениями пытается запугать международное сообщество вымышленными угрозами и навязать ложный нарратив об "украинском терроризме". В ЦПД отметили, что подобные фейки российская пропаганда регулярно озвучивает, начиная с 2022 года.
В Центре противодействия дезинформации пояснили, что распространяя фейк о "грязной бомбе", Россия пытается оправдать захватническую войну против Украины и собственные военные преступления против украинцев.
Напомним: портал "Комментарии" писал, какие ключевые точки могут сломать Россию.