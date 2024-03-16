Экс-посол Великобритании в РФ рассказал, сколько лет еще продлится война в Украине

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Кравцев Сергей
Президент РФ Владимир Путин и его окружение уверены, что на войне в Украине "дела идут в правильном направлении". Как передает портал "Комментарии", такое мнение выразил бывший посол Великобритании в России Тони Брентон, передает "Sky News".
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Дипломат отметил, предполагается, что эта "война на истощение продлится, возможно, еще пару лет".
При этом Тони Брентон признал, что западные союзники Киева застряли в прокси-войне.
Он добавил, что то, что происходит в России "это не выборы" в привычном понимании.
Вместе с тем, как отметил экс-посол, опросы общественного мнения в РФ предполагают, что Путин имеет 80% поддержки, но "это молчаливое согласие, а не энтузиазм по поводу того, что Путин задумал".
Читайте также на портале "Комментарии" — в России, а также на временно оккупированных территориях Украины, проводятся очередные выборы Путина. Диктатора уже иронично поздравил с победой президент Европейского совета Шарль Мишель. О чем говорит сам процесс псевдовыборов? Какие вызовы и возможности откроются в ракурсе хода российско-украинской войны после них? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
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