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Экс-посол Великобритании в РФ рассказал, сколько лет еще продлится война в Украине

Бывший посол Великобритании в России Тони Брентон дал неутешительный прогноз по войне в Украине

сегодня, 14:35
Автор:
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Кравцев Сергей
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Президент РФ Владимир Путин и его окружение уверены, что на войне в Украине "дела идут в правильном направлении". Как передает портал "Комментарии", такое мнение выразил бывший посол Великобритании в России Тони Брентон, передает "Sky News".

Экс-посол Великобритании в РФ рассказал, сколько лет еще продлится война в Украине

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Дипломат отметил, предполагается, что эта "война на истощение продлится, возможно, еще пару лет".

При этом Тони Брентон признал, что западные союзники Киева застряли в прокси-войне.

"Война – центральная тема в сознании Путина. Он уже потерял интерес к большинству аспектов управления, но он очень предан войне и полон решимости выиграть ее. Он сможет сделать это только в том случае, если сможет сохранить хотя бы впечатление от российской общественной поддержки (на выборах)", — считает Брентон.

Он добавил, что то, что происходит в России "это не выборы" в привычном понимании. 

"Это подтверждение национальной поддержки Путина, и цифры говорят о том, что российские власти преуспеют в достижении данной цели", – заявил бывший посол.

Вместе с тем, как отметил экс-посол, опросы общественного мнения в РФ предполагают, что Путин имеет 80% поддержки, но "это молчаливое согласие, а не энтузиазм по поводу того, что Путин задумал".

Читайте также на портале "Комментарии" — в России, а также на временно оккупированных территориях Украины, проводятся очередные выборы Путина. Диктатора уже иронично поздравил с победой президент Европейского совета Шарль Мишель. О чем говорит сам процесс псевдовыборов? Какие вызовы и возможности откроются в ракурсе хода российско-украинской войны после них? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-war-latest-russian-man-detained-for-planning-terror-attack-on-behalf-of-ukraine-as-election-voting-enters-second-day-12541713?postid=7390416#liveblog-body
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