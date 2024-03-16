Экс-посол Великобритании в РФ рассказал, сколько лет еще продлится война в Украине

Президент РФ Владимир Путин и его окружение уверены, что на войне в Украине "дела идут в правильном направлении". Как передает портал "Комментарии", такое мнение выразил бывший посол Великобритании в России Тони Брентон, передает "Sky News".

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Дипломат отметил, предполагается, что эта "война на истощение продлится, возможно, еще пару лет".

При этом Тони Брентон признал, что западные союзники Киева застряли в прокси-войне.

"Война – центральная тема в сознании Путина. Он уже потерял интерес к большинству аспектов управления, но он очень предан войне и полон решимости выиграть ее. Он сможет сделать это только в том случае, если сможет сохранить хотя бы впечатление от российской общественной поддержки (на выборах)", — считает Брентон.

Он добавил, что то, что происходит в России "это не выборы" в привычном понимании.

"Это подтверждение национальной поддержки Путина, и цифры говорят о том, что российские власти преуспеют в достижении данной цели", – заявил бывший посол.

Вместе с тем, как отметил экс-посол, опросы общественного мнения в РФ предполагают, что Путин имеет 80% поддержки, но "это молчаливое согласие, а не энтузиазм по поводу того, что Путин задумал".

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