Экс-посол рассказал, что Путин потребует от Украины внести в Конституцию в обмен на мир

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Кравцев Сергей
По состоянию на сегодня у Вашингтона нет четкого понимания, какой документ будет подписан между Украиной и Россией, ради достижения устойчивого мира. В то же время в Кремле хорошо понимают, что будут требовать от Киева. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире "Радио Свобода" заявил бывший посол Украины в Великобритании и экс-министр иностранных дел Вадим Пристайко.
Владимир Путин. Фото из открытых источников
Топ-дипломат отметил, Путин пожелает внесения в Конституцию Украины изменений, которых требуют россияне.
Бывший министр отметил, что его лично беспокоит, что "в ходе многих разговоров постоянно упоминаются наши территориальные уступки".
Кроме того, Вадим Пристайко подчеркнул, что непонятно, каким образом это поможет Украине "выйти из конфликта".
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