По состоянию на сегодня у Вашингтона нет четкого понимания, какой документ будет подписан между Украиной и Россией, ради достижения устойчивого мира. В то же время в Кремле хорошо понимают, что будут требовать от Киева. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире "Радио Свобода" заявил бывший посол Украины в Великобритании и экс-министр иностранных дел Вадим Пристайко.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Топ-дипломат отметил, Путин пожелает внесения в Конституцию Украины изменений, которых требуют россияне.

"Отказ от областей, признание многих вещей. Это действительно очень неприятный механизм, к которому будут подталкивать. И я боюсь, что американской администрации так прямо и будет заявлено Российской Федерацией: "Мы хотим видеть изменения к территориальной целостности в украинской Конституции". Найдутся ли у украинского народа и украинских руководителей силы сказать "нет", — мы с вами увидим очень скоро", — сказал Пристайко.

Бывший министр отметил, что его лично беспокоит, что "в ходе многих разговоров постоянно упоминаются наши территориальные уступки".

"Во-первых, это неприятно слышать, потому что это точно против того, как Украина себе представляет справедливый мир... Это точно идет против мирового международного права", — отметил он.

Кроме того, Вадим Пристайко подчеркнул, что непонятно, каким образом это поможет Украине "выйти из конфликта".

Читайте также на портале "Комментарии" — первый и самый очевидный шаг, который может предпринять администрация Дональда Трампа в отношении России – это обеспечить полное соблюдение последнего раунда санкций, включая обозначение более 180 танкеров из так называемого "теневого флота" России, который она использует, чтобы обойти попытки Запада ограничить свои нефтяные доходы. Об этом пишет американский журнал Foreign Policy.



