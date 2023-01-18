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Экс-командующий НАТО назвал количество танков, которое необходимо Украине, чтобы остановить Путина

Экс-командующий НАТО Уэсли Кларк, говоря о поставках танков для ВСУ, заявил. что 10 танков - это ни о чем, нужно 500

сегодня, 10:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Западные союзники должны предоставить Украине больше танков и артиллерии для борьбы с российскими оккупантами. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на экс-командующего силами НАТО в Европе Уэсли Кларка в интервью "CNN".

Экс-командующий НАТО назвал количество танков, которое необходимо Украине, чтобы остановить Путина

Танки. Фото: из открытых источников

Генерал в отставке уверен, что Запад должен максимально быстро пересмотреть свою поддержку Украины, они должна быть существенно усилена, особенно после той трагедии, которая произошла в Днепре, где российская ракета убила десятки невинных мирных граждан Украины, среди которых дети. Кларк призвал предоставить украинской армии больше современного оружия, поскольку российский президент Владимир Путин не намерен даже говорить о дипломатии, он уже готовится объявить новую волну мобилизации, чтобы еще больше россиян бросить на войну против Украины.

"Здорово, что мы передадим им 10 танков из Великобритании. Десять танков? Украине нужно 300, 500 танков. Здорово, что мы пытаемся послать им еще несколько гаубиц. Этого недостаточно. Мы должны серьезно отнестись к этому", — сказав экс-командующий НАТО.

Стоит напомнить, недавно Великобритания официально подтвердила, что предоставит Украине эскадрон танков Challenger 2, а также артиллерийские системы. Готовность передать Украине танки Leopard 2 подтвердила Польша, но так как танки немецкого производства, свое согласие в этом вопросе должен дать Берлин.

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Источник: https://edition.cnn.com/2023/01/18/politics/biden-ukraine-new-tipping-point/index.html
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