Экс-командующий НАТО назвал количество танков, которое необходимо Украине, чтобы остановить Путина

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Кравцев Сергей
Западные союзники должны предоставить Украине больше танков и артиллерии для борьбы с российскими оккупантами. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на экс-командующего силами НАТО в Европе Уэсли Кларка в интервью "CNN".
Танки. Фото: из открытых источников
Генерал в отставке уверен, что Запад должен максимально быстро пересмотреть свою поддержку Украины, они должна быть существенно усилена, особенно после той трагедии, которая произошла в Днепре, где российская ракета убила десятки невинных мирных граждан Украины, среди которых дети. Кларк призвал предоставить украинской армии больше современного оружия, поскольку российский президент Владимир Путин не намерен даже говорить о дипломатии, он уже готовится объявить новую волну мобилизации, чтобы еще больше россиян бросить на войну против Украины.
Стоит напомнить, недавно Великобритания официально подтвердила, что предоставит Украине эскадрон танков Challenger 2, а также артиллерийские системы. Готовность передать Украине танки Leopard 2 подтвердила Польша, но так как танки немецкого производства, свое согласие в этом вопросе должен дать Берлин.
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