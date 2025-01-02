Экс-командующий Аэромобильными войсками призвал мобилизовать всех от 18 до 70 лет

Бывший командующий Аэромобильными войсками Украины Иван Якубец призвал мобилизовать всех украинцев, способных носить оружие в руках. По его словам, это могут быть люди в возрасте от 18 лет и до 70, а также еще старше.

Иван Якубец о мобилизации

Иван Якубец дал комментарии телеканалу "Киев 24", где высказал свое мнение по поводу мобилизации в Украине. По его словам, Украине "не хватает людей на фронте", поэтому россияне активно продвигаются и захватывают все больше территорий.

"Враг сейчас пользуется небольшими группами. Входит в пробелы между нашими боевыми оборонительными порядками и таким образом выходя во фланг и тыл заставляет нас отступать", — утверждает Якубец.

Полковник запаса указывает, что, для того чтобы остановить россиян, необходимо изменить возраст мобилизации в Украине.

"Нам надо напрягаться, нашему народу, надо не бить и забирать людей, которых ТЦК в армию забирает или вылавливать среди нежелающих. Надо идти в Вооруженные силы всем, от 18 до 70 и старше, кто способен носить оружие в руках. Всех должны мобилизовать, призывать, чтобы создавать соответствующие, даже пехотные подразделения. Которые будут зарываться в землю и будут держать врага", — считает Якубец.

Иван Якубец – опытный украинский военный, родившийся в 1955 году в Одесской области. В течение своей военной карьеры он занимал должность командующего Аэромобильными войсками Украины и принимал участие в международных миротворческих миссиях, в частности в Косово. Якубец также является ветераном АТО и сейчас активно приобщается к экспертной работе в ЦГАКР.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный из Третьей штурмовой дал прогноз для Украины на 2025 год.

Также "Комментарии" писали, что в ТЦК рассказали, как ищут уклонистов от мобилизации в Украине.