Ткачова Марія
Бывший командир полка "Азов" и политический деятель Максим Жорин резко высказался против решения правительства изъять из бюджета Киева 8 миллиардов гривен и направить их в общий государственный бюджет.
Максим Жорин
По его словам, такие средства могли бы пойти на поддержку военных подразделений, которые в настоящее время в значительной степени возлагаются на помощь местных бюджетов. Жорин подчеркнул, что именно благодаря финансированию из местных источников подразделения быстро получают необходимое оборудование и амуницию, не дожидаясь месяцами централизованных закупок.
Он отметил, что в случае опасений по поводу возможных злоупотреблений или расходов на второстепенные нужды, власти могли бы четко определить конкретные направления финансирования и обязать город тратить эти средства только на нужды обороны.
Как отметил экс-командир "Азова", деньги решили передать "Укрзализныци", которую он назвал "бесконечной финансовой дырой", где исчезают огромные ресурсы без надлежащего контроля.
Жорин подчеркнул, что в условиях войны любые решения, ослабляющие поддержку военных, необоснованны и нецелесообразны.