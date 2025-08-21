logo

Экс-командир «Азова» возмутился изъятием миллиардов из бюджета столицы: что сказал
commentss НОВОСТИ Все новости

Экс-командир «Азова» возмутился изъятием миллиардов из бюджета столицы: что сказал

Экс-командир «Азова» раскритиковал изъятие 8 миллиардов у бюджета Киева

21 августа 2025, 00:31
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Бывший командир полка "Азов" и политический деятель Максим Жорин резко высказался против решения правительства изъять из бюджета Киева 8 миллиардов гривен и направить их в общий государственный бюджет.

Экс-командир «Азова» возмутился изъятием миллиардов из бюджета столицы: что сказал

Максим Жорин

По его словам, такие средства могли бы пойти на поддержку военных подразделений, которые в настоящее время в значительной степени возлагаются на помощь местных бюджетов. Жорин подчеркнул, что именно благодаря финансированию из местных источников подразделения быстро получают необходимое оборудование и амуницию, не дожидаясь месяцами централизованных закупок.

Он отметил, что в случае опасений по поводу возможных злоупотреблений или расходов на второстепенные нужды, власти могли бы четко определить конкретные направления финансирования и обязать город тратить эти средства только на нужды обороны.

Как отметил экс-командир "Азова", деньги решили передать "Укрзализныци", которую он назвал "бесконечной финансовой дырой", где исчезают огромные ресурсы без надлежащего контроля.

Жорин подчеркнул, что в условиях войны любые решения, ослабляющие поддержку военных, необоснованны и нецелесообразны.

Источник: https://t.me/MaksymZhorin/5815
