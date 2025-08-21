Бывший командир полка "Азов" и политический деятель Максим Жорин резко высказался против решения правительства изъять из бюджета Киева 8 миллиардов гривен и направить их в общий государственный бюджет.

Максим Жорин

По его словам, такие средства могли бы пойти на поддержку военных подразделений, которые в настоящее время в значительной степени возлагаются на помощь местных бюджетов. Жорин подчеркнул, что именно благодаря финансированию из местных источников подразделения быстро получают необходимое оборудование и амуницию, не дожидаясь месяцами централизованных закупок.

Он отметил, что в случае опасений по поводу возможных злоупотреблений или расходов на второстепенные нужды, власти могли бы четко определить конкретные направления финансирования и обязать город тратить эти средства только на нужды обороны.

Как отметил экс-командир "Азова", деньги решили передать "Укрзализныци", которую он назвал "бесконечной финансовой дырой", где исчезают огромные ресурсы без надлежащего контроля.

Жорин подчеркнул, что в условиях войны любые решения, ослабляющие поддержку военных, необоснованны и нецелесообразны.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Израильские Силы обороны официально подтвердили начало наступательной операции на город Газа. Как сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на бригадного генерала Эффи Дефрина, израильские подразделения уже контролируют окрестности города и продвигаются в глубь территории.

По словам представителя армии, в ближайшие дни в Израиле планируется масштабное расширение мобилизации. В течение недели будет разослано около 60 тысяч повесток для резервистов, а еще 20 тысяч позже. Это позволит укрепить боевые возможности Цахала и поддержать новый этап операции.

