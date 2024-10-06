Экс-глава НАТО рассказал, кто из лидеров ЕС не верил, что Путин нападет на Украину

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что предусмотрел полномасштабное нападение российского диктатора Владимира Путина осенью 2021 года. По его словам, некоторые европейские лидеры не хотели верить, что Россия может начать новую войну против Украины.



Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников

Йенс Столтенберг в интервью Financial Times заявил, что осенью, за месяц до того, как США сообщили о возможности полномасштабного вторжения России, он понял, что российский диктатор Владимир Путин нападет на Украину. По словам Столтенберга, он говорил с европейскими лидерами, в частности, с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом, однако те не верили в такое течение обстоятельств.

"Я сказал им: не важно, считаете ли вы, что вероятность этого составляет 90% или 10%... мы должны готовиться к тому, что это произойдет", — сказал Столтенберг.

Бывший премьер Норвегии, который является экономистом и специалистом по статистике, отметил, что в странах Европы мало оружия и войск для войны против России. По словам Столтенберга, хотя за последние 6 лет около 20 стран НАТО превысили расходы на оборону ВВП более чем на 2%, однако он подчеркнул, что "мы знаем, что отстаем" от России, которая готова тратить в следующем году 6,2% ВВП. Столтенберг утверждает, что для обеспечения помощи Украине страны НАТО должны еще увеличить свои расходы на оборону.

"Но могу вам уверенно сказать, что если союзники собираются выполнить эти обещания... это будет стоить гораздо больше, чем 2%, будь то 2,5% или 3%", — сказал Столтенберг и добавил, что Россия знает об этой проблеме.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Столтенберг рассказал о варианте, как завершить войну в Украине.



Также "Комментарии" писали об объяснении США, почему союзники по НАТО сбивают иранские ракеты над Израилем, но отказываются от сбивания иранских дронов над Украиной.