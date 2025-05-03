Экс-глава ЦРУ рассказал о циничном шаге Запада: война могла бы уже закончиться

Бывший руководитель ЦРУ Ральф Гофф заявил, что у Украины была возможность вытеснить Россию со своих территорий, если бы партеры предоставили все необходимое оружие для войны. По его словам, США и другие партнеры намеренно не давали Украине достаточно военной помощи для победы над Путиным.

Украина могла оттеснить Россию. Фото из открытых источников

Ральф Гофф в интервью The Times высказал свое предположение о возможности закончить войну в Украине раньше. Как пояснил экс-руководитель ЦРУ, это могло произойти, если бы Соединенные Штаты специально не сдерживали оружие для Украины.

"Если бы мы обеспечили украинцев в то время надлежащим оружием, они могли бы отбросить россиян из страны. Этого не произошло. Это подготовило основу для этой более длительной, затяжной, изнурительной войны, свидетелями которой мы являемся сегодня", — заявил Гофф.

По его словам, из-за решений Байдена и других мировых лидеров Путин сумел диктовать свои условия Западу. В частности, его угрозы применить ядерное оружие привели к ограниченной помощи и задержкам по отправке оружия Украине. Как следствие, Гофф считает, что США не дали Украине достаточно оружия для победы, а лишь пытались сделать невозможной победу Путина.

"Они позволили Владимиру Путину и его бряцанию ядерным оружием обмануть себя. Поэтому они дали украинцам это оружие, но они никогда не давали им достаточно, чтобы победить. Они давали им только достаточно, чтобы истекать кровью", — подытожил Гофф.

Что касается Трампа, то бывший руководитель ЦРУ считает, что президент США пытается льстивой риторикой оторвать Россию от Китая. Однако Путин считает, что сможет манипулировать Трампом. Но, по словам Гоффа, российский диктатор "жестоко ошибется" по отношению к Трампу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп изменил мнение о Путине.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский рассказал, как заставить Россию остановиться и пойти на окончание войны.