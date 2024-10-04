Экс-директор ЦРУ рассказал, от чего будет зависеть дальнейшее течение войны в Украине

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Кравцев Сергей
Дальнейшее развитие войны будет зависеть от двух факторов. Первый фактор – готов ли коллективный Запад аккумулировать усилия для поддержки Украины и будут ли это делать западные страны в отдельности. Второй фактор – насколько россияне смогут продолжать войну. Как сообщает портал "Комментарии", такое мнение в интервью LIGA.net, записанном в кулуарах саммита Ялтинской европейской стратегии (YES), высказал бывший директор ЦРУ (в 2011-2012 годах) генерал Дэвид Петреус.
Дэвид Петреус. Фото: из открытых источников
Экс-директор ЦРУ отметил, конечно, многое будет зависеть от самих россиян, от их мобилизации, их обеспечения, от российского развития технологий, от российского военно-промышленного производства, которое сейчас существенно выросло.
По его словам, украинская разведка постоянно оценивает сильнейшие и слабые стороны России.
Что же касается Запада, то, по мнению Дэвида Петреуса, западные партнеры должны не просто продолжать, но и наращивать поддержку Украины.
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