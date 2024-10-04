Экс-директор ЦРУ рассказал, от чего будет зависеть дальнейшее течение войны в Украине

Дальнейшее развитие войны будет зависеть от двух факторов. Первый фактор – готов ли коллективный Запад аккумулировать усилия для поддержки Украины и будут ли это делать западные страны в отдельности. Второй фактор – насколько россияне смогут продолжать войну. Как сообщает портал "Комментарии", такое мнение в интервью LIGA.net, записанном в кулуарах саммита Ялтинской европейской стратегии (YES), высказал бывший директор ЦРУ (в 2011-2012 годах) генерал Дэвид Петреус.

Дэвид Петреус. Фото: из открытых источников

Экс-директор ЦРУ отметил, конечно, многое будет зависеть от самих россиян, от их мобилизации, их обеспечения, от российского развития технологий, от российского военно-промышленного производства, которое сейчас существенно выросло.

"События разворачиваются в условиях, когда Россия имеет по крайней мере в 4 раза больше рабочей силы, чем Украина. Экономика России может быть в 10-12 или более раз больше украинской. У них есть поддержка Ирана, Китая, Северной Кореи. Поэтому западные партнеры должны не просто продолжать, но и наращивать поддержку, чтобы позволить Украине победить в войне за независимость", – отметил Дэвид Петреус.

По его словам, украинская разведка постоянно оценивает сильнейшие и слабые стороны России.

"Курская операция показывает, что одно слабое место точно удалось найти. Уверен, что будут и другие", – подчеркнул он.

Что же касается Запада, то, по мнению Дэвида Петреуса, западные партнеры должны не просто продолжать, но и наращивать поддержку Украины.

"Я думаю, что эта поддержка будет продолжена. Плюс – постоянное развитие технологий и их инновационное использование. Это зависит от дальнейшего расширения украинского военно-промышленного комплекса. Это зависит от того, как будут укомплектовывать украинские Силы обороны. От того, сможет ли Украина нарастить темпы комплектования, подготовки, оснастки, организации, ротации солдат и новых подразделений", — отметил Петреус.

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