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Его просто не вызывали: бывший премьер-министр Украины заявил, что готов служить в ВСУ (ВИДЕО)

Яценюку вспомнили и проект "Стена", и его мемную фразу о "шаре в лоб"

14 марта 2025, 21:41
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Лиля Воробьева

Арсений Яценюк заявил, что не уклоняется от мобилизации и готов в любой момент отправиться на фронт. Бывший премьер-министр Украины подчеркнул, что военнообязан, но до сих пор не получил повестку в Вооруженные силы Украины.

Его просто не вызывали: бывший премьер-министр Украины заявил, что готов служить в ВСУ (ВИДЕО)

Арсений Яценюк (фото из открытых источников)

Он объяснил свое отсутствие на передовой во время разговора с журналисткой. По словам Яценюка, с начала полномасштабной войны он был готов вступить в ряды украинской армии, однако официального вызова от ВСУ так и не получил.

"Если бы только был вызов… Если бы только Вооруженные силы сказали: "Нам нужен Яценюк", то я бы уже был в ВСУ", — заявил эксглава правительства.

После этого заявления украинцы активно комментировали его слова в соцсетях, выражая критику и иронию. Многие напомнили ему знаменитую фразу "Если пуля в лоб, то пуля в лоб", которую он сказал 22 января 2014 во время Евромайдана.

Кроме того, Яценюку упомянули скандальный проект "Стена" на границе с Россией. Вместо масштабной защитной постройки там появился лишь слабый забор, а значительная часть бюджетных средств была израсходована без должного результата. Поэтому в комментариях начали писать, что вместо армии он должен ответить перед законом.

Его просто не вызывали: бывший премьер-министр Украины заявил, что готов служить в ВСУ (ВИДЕО) - фото 2

Его просто не вызывали: бывший премьер-министр Украины заявил, что готов служить в ВСУ (ВИДЕО) - фото 3

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что популярный актер ответил, почему он не ушел на фронт . Актер Тарас Цымбалюк, известный по сериалу "Крипосна", прокомментировал критику, которую получает из-за того, что не воюет на фронте в составе Сил обороны Украины, несмотря на полученную повестку. Во время подкаста с блоггером Алиной Шаманской он отметил, что действительно сталкивается с немалым количеством критики в свой адрес, однако уже не обращает на это внимания.



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