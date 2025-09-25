Его переключило: названа причина, почему украинцам совсем не стоит радоваться заявлениям Трампа

Дипломат и бывший посол Украины в США и Франции Олег Шамшур высказал свое мнение по поводу заявления Дональда Трампа о том, что Украина вернет свои территории. По его словам, самое главное, чтобы позиция президента США была последовательной и стабильной, а не однократной эмоциональной реакцией.

Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN

"Во-первых, это типичный Трамп. Не исключаю, что он просто "переключился" и таким образом решил показать свое недовольство Путиным, отправив ему сигнал, кто действительно является хозяином. Это именно стиль Трампа", — сказал Шамшур в эфире Эспрессо.

В то же время, дипломат подчеркнул, что такие заявления важны и приятны для Украины, поскольку поддерживают моральный дух и дают надежду. Но в то же время самое главное, чтобы подобная позиция была не только в словах, но и в конкретных действиях. В частности, он подчеркнул важность дальнейшей военной помощи Украине, которая финансируется за счет европейских стран.

Еще одним важным аспектом, на который обратил внимание Шамшур, является применение санкций против России, особенно вторичных, до сих пор остающихся под вопросом санкций. По его словам, такие санкции должны быть мощным инструментом давления на Москву, но они находятся в стадии неопределенности.

Дипломат также отметил реакцию Кремля на заявления Трампа, которая была достаточно резкой. Впрочем, Москва не слишком встревожена, потому что считает, что может продолжать агрессию против Украины и провокации стран НАТО, рассчитывая, что слова Трампа останутся только словами.

"Кто прав — или те, кто видит признаки изменения в поведении, или те, кто считает это эмоциональными качелями? Пока рано делать окончательные выводы. Возможно, через несколько дней все изменится. Пока нужно дождаться дальнейшего развития событий", — подытожил Олег Шамшур.

Как уже писали "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен оставаться у власти после завершения войны. В интервью для программы The Axios Show он прямо отметил, что готов покинуть пост, как только будет достигнут мир.