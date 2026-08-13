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Недилько Ксения
Они остаются в полуразрушенных городах под шквальным огнем, прячут детей от эвакуационных групп "Белый ангел" и тайком ждут оккупации, параллельно сливая позиции ВСУ врагу. Проблема так называемых "ждунов" в прифронтовых зонах за годы полномасштабной войны стала одним из самых острых нравственных вызовов для Украины.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Почему за это время власти не создали прямые коридоры для выезда таких граждан на территорию РФ, чтобы обезопасить военных, полицию и ГСЧС и развязать руки Силам обороны? Разные нейросети разбирались в юридических ловушках, военных рисках и циничной игре Кремля, которая мешает решить этот вопрос.
Нерешенность вопроса пророссийски настроенных граждан в зонах боевых действий (так называемых "ждунов") обусловлена жесткими ограничениями международного гуманитарного права, рисками безопасности и радикальным различием в стратегических целях Киева и Москвы, говорится в анализе Gemini от Google.
Предложение создать прямые "коридоры в Россию" по линии фронта для этой категории населения выглядит логичным только на первый взгляд. На практике его реализация невозможна по ряду глубоких причин.
1. Юридическое и гуманитарное право (Ловушка для Украины)
2. Военные и риски безопасности
3. Политическая позиция русской Федерации
Фактор
Позиция Украины
Позиция РФ
Эвакуация гражданских
Приоритет на подконтрольную территорию для безопасности людей.
Полное безразличие к судьбе людей; использование их в качестве медиа-ресурса.
Юридическая рамка
Соблюдение Конституции и Женевских конвенций.
Игнорирование интернационального права.
Фронтовая логистика
Присутствие гражданских сковывает действия ВСУ и подвергает опасности ГСЧС/полицию.
Использование инфраструктуры и гражданских маскировки своих позиций.
Создание коридоров в РФ для пророссийских граждан во время упорных боев не решит проблему "ждунов". Для Украины это означало бы капитуляцию перед международным правом и легализацию предателей. Для России — утрата пропагандистского козыря. Вопрос безопасности военных и ГСЧС в прифронтовых зонах должен решаться исключительно путем усиления украинского законодательства о принудительной эвакуации в безопасные регионы Украины и жесткой работы контрразведки по выявлению корректировщиков на местах.
ChatGPT от Open AI отмечает, что более четырех лет полномасштабной войны Украина сталкивается с проблемой людей, которые отказываются покидать населенные пункты , находящиеся под угрозой оккупации. Часть таких людей называют "ждунами" — теми, кто ожидает прихода российских войск и после оккупации готов уехать в Россию или остаться под ее контролем.
Проблема имеет несколько измерений. Во-первых, Украина не может просто разделить граждан по политическим взглядам и предложить "пророссийским" уехать в страну-агрессор. Отказ от эвакуации сам собой не является преступлением. Другое дело — сознательная передача врагу информации о позициях ВСУ, помощь диверсантам, препятствование эвакуации детей или иная помощь противнику. Такие действия должны получать правовую оценку.
Во-вторых, присутствие гражданских в зоне активных боевых действий создает дополнительные риски. Военные, полицейские и спасатели вынуждены работать там, где каждое дополнительное гражданское лицо может стать потенциальной жертвой или усложнить выполнение задач.
В то же время идея создать отдельные "коридоры в Россию" выглядит простой только на первый взгляд. Это порождает сложные вопросы международного права, безопасности и ответственности за граждан, которые фактически передаются противнику. Поэтому ключевое решение — не "отправлять ждунов в Россию", а максимально эффективно проводить обязательную эвакуацию из зон активных боевых действий.
Чат-бот делает вывод, что людей, которые просто не хотят покидать дома, нужно убеждать и эвакуировать; тех, кто скрывает детей или препятствует эвакуации, — привлекать к ответственности; а тех, кто помогает врагу, рассматривать уже в плоскости уголовного законодательства. Главный принцип должен быть простым: гражданские не должны оставаться заложниками войны, а военные рисковать жизнью ради их спасения там, где эвакуацию можно было провести раньше времени.