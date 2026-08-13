Они остаются в полуразрушенных городах под шквальным огнем, прячут детей от эвакуационных групп "Белый ангел" и тайком ждут оккупации, параллельно сливая позиции ВСУ врагу. Проблема так называемых "ждунов" в прифронтовых зонах за годы полномасштабной войны стала одним из самых острых нравственных вызовов для Украины.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Почему за это время власти не создали прямые коридоры для выезда таких граждан на территорию РФ, чтобы обезопасить военных, полицию и ГСЧС и развязать руки Силам обороны? Разные нейросети разбирались в юридических ловушках, военных рисках и циничной игре Кремля, которая мешает решить этот вопрос.

Нерешенность вопроса пророссийски настроенных граждан в зонах боевых действий (так называемых "ждунов") обусловлена жесткими ограничениями международного гуманитарного права, рисками безопасности и радикальным различием в стратегических целях Киева и Москвы, говорится в анализе Gemini от Google.

Предложение создать прямые "коридоры в Россию" по линии фронта для этой категории населения выглядит логичным только на первый взгляд. На практике его реализация невозможна по ряду глубоких причин.

1. Юридическое и гуманитарное право (Ловушка для Украины)

Запрещение принудительной депортации: Международное право строго запрещает государству принудительно высылать своих граждан в страну-агрессор, даже если у них есть пророссийские взгляды.

Международное право строго запрещает государству принудительно высылать своих граждан в страну-агрессор, даже если у них есть пророссийские взгляды. Обвинения в коллаборационизме: Легальный вывоз людей в РФ без приговора суда нарушает украинское законодательство.

Легальный вывоз людей в РФ без приговора суда нарушает украинское законодательство. Клеймо "государства-террориста": Организация официальной эвакуации украинцев в Россию на международном уровне трактовалась бы как содействие депортации, что юридически ослабило бы позиции Украины в МКС.

Организация официальной эвакуации украинцев в Россию на международном уровне трактовалась бы как содействие депортации, что юридически ослабило бы позиции Украины в МКС. Принудительная эвакуация детей: Даже принудительная эвакуация детей из зоны боевых действий (действующая в Украине) юридически ограничена вывозом исключительно на подконтрольную Украине территорию с одним из родителей или опекуном.

2. Военные и риски безопасности

Мгновенный слив информации: Организация гуманитарного коридора непосредственно через линию боевого столкновения требует режима "тишины". Россия использует такие паузы для ротации, перегруппировки и минирования.

Организация гуманитарного коридора непосредственно через линию боевого столкновения требует режима "тишины". Россия использует такие паузы для ротации, перегруппировки и минирования. Каналы для диверсий: Подобные коридоры стали бы идеальным путем для проникновения российских ДРГ на подконтрольную Украине территорию под видом возвращающихся гражданских.

Подобные коридоры стали бы идеальным путем для проникновения российских ДРГ на подконтрольную Украине территорию под видом возвращающихся гражданских. Фильтрация на месте: Выявление корректировщиков огня и коллаборантов является задачей СБУ и контрразведки. Предоставление им "зеленого света" на выезд в РФ – это добровольный отказ от привлечения преступников к уголовной ответственности.

3. Политическая позиция русской Федерации

Кремлю не нужны эвакуированные: Для российской пропаганды гораздо выгоднее, чтобы эти люди оставались в подвалах под обстрелами. Они служат живым щитом и картинкой для медиа о страданиях гражданских от рук ВСУ.

Для российской пропаганды гораздо выгоднее, чтобы эти люди оставались в подвалах под обстрелами. Они служат живым щитом и картинкой для медиа о страданиях гражданских от рук ВСУ. Инструмент легитимизации: Россия использует факт наличия гражданских в уничтоженных городах (например Бахмут, Авдеевка или Волчанск), чтобы заявлять об "освобождении" местного населения, а не о захвате пустых руин.

Сравнительный анализ позиций сторон

Фактор Позиция Украины Позиция РФ Эвакуация гражданских Приоритет на подконтрольную территорию для безопасности людей. Полное безразличие к судьбе людей; использование их в качестве медиа-ресурса. Юридическая рамка Соблюдение Конституции и Женевских конвенций. Игнорирование интернационального права. Фронтовая логистика Присутствие гражданских сковывает действия ВСУ и подвергает опасности ГСЧС/полицию. Использование инфраструктуры и гражданских маскировки своих позиций.

Резюме

Создание коридоров в РФ для пророссийских граждан во время упорных боев не решит проблему "ждунов". Для Украины это означало бы капитуляцию перед международным правом и легализацию предателей. Для России — утрата пропагандистского козыря. Вопрос безопасности военных и ГСЧС в прифронтовых зонах должен решаться исключительно путем усиления украинского законодательства о принудительной эвакуации в безопасные регионы Украины и жесткой работы контрразведки по выявлению корректировщиков на местах.

ChatGPT от Open AI отмечает, что более четырех лет полномасштабной войны Украина сталкивается с проблемой людей, которые отказываются покидать населенные пункты , находящиеся под угрозой оккупации. Часть таких людей называют "ждунами" — теми, кто ожидает прихода российских войск и после оккупации готов уехать в Россию или остаться под ее контролем.

Почему государство до сих пор не нашло окончательного решения?

Проблема имеет несколько измерений. Во-первых, Украина не может просто разделить граждан по политическим взглядам и предложить "пророссийским" уехать в страну-агрессор. Отказ от эвакуации сам собой не является преступлением. Другое дело — сознательная передача врагу информации о позициях ВСУ, помощь диверсантам, препятствование эвакуации детей или иная помощь противнику. Такие действия должны получать правовую оценку.

Во-вторых, присутствие гражданских в зоне активных боевых действий создает дополнительные риски. Военные, полицейские и спасатели вынуждены работать там, где каждое дополнительное гражданское лицо может стать потенциальной жертвой или усложнить выполнение задач.

В то же время идея создать отдельные "коридоры в Россию" выглядит простой только на первый взгляд. Это порождает сложные вопросы международного права, безопасности и ответственности за граждан, которые фактически передаются противнику. Поэтому ключевое решение — не "отправлять ждунов в Россию", а максимально эффективно проводить обязательную эвакуацию из зон активных боевых действий.

Чат-бот делает вывод, что людей, которые просто не хотят покидать дома, нужно убеждать и эвакуировать; тех, кто скрывает детей или препятствует эвакуации, — привлекать к ответственности; а тех, кто помогает врагу, рассматривать уже в плоскости уголовного законодательства. Главный принцип должен быть простым: гражданские не должны оставаться заложниками войны, а военные рисковать жизнью ради их спасения там, где эвакуацию можно было провести раньше времени.