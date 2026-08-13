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Эффект «ждуна»: почему Украина не может открыть коридоры в РФ для пророссийских гражданских на линии фронта

Война в подвалах: почему за годы вторжения Киев и Москва так и не урегулировали проблему гражданских корректировщиков

13 августа 2026, 18:22
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Недилько Ксения

Они остаются в полуразрушенных городах под шквальным огнем, прячут детей от эвакуационных групп "Белый ангел" и тайком ждут оккупации, параллельно сливая позиции ВСУ врагу. Проблема так называемых "ждунов" в прифронтовых зонах за годы полномасштабной войны стала одним из самых острых нравственных вызовов для Украины.

Эффект «ждуна»: почему Украина не может открыть коридоры в РФ для пророссийских гражданских на линии фронта

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Почему за это время власти не создали прямые коридоры для выезда таких граждан на территорию РФ, чтобы обезопасить военных, полицию и ГСЧС и развязать руки Силам обороны? Разные нейросети разбирались в юридических ловушках, военных рисках и циничной игре Кремля, которая мешает решить этот вопрос.

Нерешенность вопроса пророссийски настроенных граждан в зонах боевых действий (так называемых "ждунов") обусловлена жесткими ограничениями международного гуманитарного права, рисками безопасности и радикальным различием в стратегических целях Киева и Москвы, говорится в анализе Gemini от Google.

Предложение создать прямые "коридоры в Россию" по линии фронта для этой категории населения выглядит логичным только на первый взгляд. На практике его реализация невозможна по ряду глубоких причин.

1. Юридическое и гуманитарное право (Ловушка для Украины)

  • Запрещение принудительной депортации: Международное право строго запрещает государству принудительно высылать своих граждан в страну-агрессор, даже если у них есть пророссийские взгляды.
  • Обвинения в коллаборационизме: Легальный вывоз людей в РФ без приговора суда нарушает украинское законодательство.
  • Клеймо "государства-террориста": Организация официальной эвакуации украинцев в Россию на международном уровне трактовалась бы как содействие депортации, что юридически ослабило бы позиции Украины в МКС.
  • Принудительная эвакуация детей: Даже принудительная эвакуация детей из зоны боевых действий (действующая в Украине) юридически ограничена вывозом исключительно на подконтрольную Украине территорию с одним из родителей или опекуном.

2. Военные и риски безопасности

  • Мгновенный слив информации: Организация гуманитарного коридора непосредственно через линию боевого столкновения требует режима "тишины". Россия использует такие паузы для ротации, перегруппировки и минирования.
  • Каналы для диверсий: Подобные коридоры стали бы идеальным путем для проникновения российских ДРГ на подконтрольную Украине территорию под видом возвращающихся гражданских.
  • Фильтрация на месте: Выявление корректировщиков огня и коллаборантов является задачей СБУ и контрразведки. Предоставление им "зеленого света" на выезд в РФ – это добровольный отказ от привлечения преступников к уголовной ответственности.

3. Политическая позиция русской Федерации

  • Кремлю не нужны эвакуированные: Для российской пропаганды гораздо выгоднее, чтобы эти люди оставались в подвалах под обстрелами. Они служат живым щитом и картинкой для медиа о страданиях гражданских от рук ВСУ.
  • Инструмент легитимизации: Россия использует факт наличия гражданских в уничтоженных городах (например Бахмут, Авдеевка или Волчанск), чтобы заявлять об "освобождении" местного населения, а не о захвате пустых руин.

Сравнительный анализ позиций сторон

Фактор

Позиция Украины

Позиция РФ

Эвакуация гражданских

Приоритет на подконтрольную территорию для безопасности людей.

Полное безразличие к судьбе людей; использование их в качестве медиа-ресурса.

Юридическая рамка

Соблюдение Конституции и Женевских конвенций.

Игнорирование интернационального права.

Фронтовая логистика

Присутствие гражданских сковывает действия ВСУ и подвергает опасности ГСЧС/полицию.

Использование инфраструктуры и гражданских маскировки своих позиций.

Резюме

Создание коридоров в РФ для пророссийских граждан во время упорных боев не решит проблему "ждунов". Для Украины это означало бы капитуляцию перед международным правом и легализацию предателей. Для России — утрата пропагандистского козыря. Вопрос безопасности военных и ГСЧС в прифронтовых зонах должен решаться исключительно путем усиления украинского законодательства о принудительной эвакуации в безопасные регионы Украины и жесткой работы контрразведки по выявлению корректировщиков на местах.

ChatGPT от Open AI отмечает, что более четырех лет полномасштабной войны Украина сталкивается с проблемой людей, которые отказываются покидать населенные пункты , находящиеся под угрозой оккупации. Часть таких людей называют "ждунами" — теми, кто ожидает прихода российских войск и после оккупации готов уехать в Россию или остаться под ее контролем.

Почему государство до сих пор не нашло окончательного решения?

Проблема имеет несколько измерений. Во-первых, Украина не может просто разделить граждан по политическим взглядам и предложить "пророссийским" уехать в страну-агрессор. Отказ от эвакуации сам собой не является преступлением. Другое дело — сознательная передача врагу информации о позициях ВСУ, помощь диверсантам, препятствование эвакуации детей или иная помощь противнику. Такие действия должны получать правовую оценку.

Во-вторых, присутствие гражданских в зоне активных боевых действий создает дополнительные риски. Военные, полицейские и спасатели вынуждены работать там, где каждое дополнительное гражданское лицо может стать потенциальной жертвой или усложнить выполнение задач.

В то же время идея создать отдельные "коридоры в Россию" выглядит простой только на первый взгляд. Это порождает сложные вопросы международного права, безопасности и ответственности за граждан, которые фактически передаются противнику. Поэтому ключевое решение — не "отправлять ждунов в Россию", а максимально эффективно проводить обязательную эвакуацию из зон активных боевых действий.

Чат-бот делает вывод, что людей, которые просто не хотят покидать дома, нужно убеждать и эвакуировать; тех, кто скрывает детей или препятствует эвакуации, — привлекать к ответственности; а тех, кто помогает врагу, рассматривать уже в плоскости уголовного законодательства. Главный принцип должен быть простым: гражданские не должны оставаться заложниками войны, а военные рисковать жизнью ради их спасения там, где эвакуацию можно было провести раньше времени.



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