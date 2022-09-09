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Ее пытались убедить, что она россиянка, но женщина взяла ножницы и уничтожила российский паспорт (ВИДЕО)

В сеть попало видео, как украинская женщина уничтожает паспорт РФ, после чего он оказывается в помойке.

сегодня, 10:00
Автор:

Slava Kot
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На одном из пунктов пропуска в Крым молодая женщина решила избавиться от российского паспорта. Она красноречиво разрезала документ на маленькие кусочки. Видео уничтожения российского паспорта опубликовала Государственная пограничная служба Украины на своей официальной странице в Youtube.

Ее пытались убедить, что она россиянка, но женщина взяла ножницы и уничтожила российский паспорт (ВИДЕО)

Украинка разрезала российский паспорт ножницами. Фото из открытых источников

Ей навязали гражданство, а пропаганда годами пыталась убедить женщину, что она россиянка, сообщает Госпогранслужба Украины. В видео украинка раз и навсегда лишается своего российского паспорта – разрезая страницы документа ножницами. Тем самым она дала понять, что не хочет иметь ничего общего с РФ. Документ с красной обложкой потом отправился прямо в мусорный бак.

По сообщению Государственной пограничной службы Украины молодая женщина была свидетелем российской аннексии в Крыму. Тогда ей было всего десять лет. Все это время на нее давили оккупационные власти Крыма и пытались сделать ее россиянкой.

Видео уничтожения российского паспорта украинкой можно просмотреть ниже:

В комментариях под видео украинцы радуются такому поступку и оставляют положительные отзывы:

  • Настоящая Украинка!!!!!!! – пишет Стас Ковачев.
  • Молодчинка! У кого есть разум, тот не примет гражданство страны "404". Слава Украине! – комментирует Галина Гончарук.
  • В мусорнике этому паспорту самое место – утверждает Yuki UA.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о заявлении советника Офиса президента Украины Михаила Подоляка, который посоветовал жителям Крыма готовиться к деоккупации. В своем заявлении Подоляк попросил крымчан создать безопасные места для ожидания освобождения полуострова.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=6H9rWIvR3pw&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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