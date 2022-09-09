Ее пытались убедить, что она россиянка, но женщина взяла ножницы и уничтожила российский паспорт (ВИДЕО)



















На одном из пунктов пропуска в Крым молодая женщина решила избавиться от российского паспорта. Она красноречиво разрезала документ на маленькие кусочки. Видео уничтожения российского паспорта опубликовала Государственная пограничная служба Украины на своей официальной странице в Youtube.

Украинка разрезала российский паспорт ножницами. Фото из открытых источников

Ей навязали гражданство, а пропаганда годами пыталась убедить женщину, что она россиянка, сообщает Госпогранслужба Украины. В видео украинка раз и навсегда лишается своего российского паспорта – разрезая страницы документа ножницами. Тем самым она дала понять, что не хочет иметь ничего общего с РФ. Документ с красной обложкой потом отправился прямо в мусорный бак.

По сообщению Государственной пограничной службы Украины молодая женщина была свидетелем российской аннексии в Крыму. Тогда ей было всего десять лет. Все это время на нее давили оккупационные власти Крыма и пытались сделать ее россиянкой.

Видео уничтожения российского паспорта украинкой можно просмотреть ниже:

В комментариях под видео украинцы радуются такому поступку и оставляют положительные отзывы:

Настоящая Украинка!!!!!!! – пишет Стас Ковачев.

Молодчинка! У кого есть разум, тот не примет гражданство страны "404". Слава Украине! – комментирует Галина Гончарук.

В мусорнике этому паспорту самое место – утверждает Yuki UA.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о заявлении советника Офиса президента Украины Михаила Подоляка, который посоветовал жителям Крыма готовиться к деоккупации. В своем заявлении Подоляк попросил крымчан создать безопасные места для ожидания освобождения полуострова.

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