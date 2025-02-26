Мобилизация молодежи является критическим шагом для Украины, чтобы противостоять негативным последствиям трампа. Об этом пишет The Economist.

Мобилизация в Украине. Фото: 24 Канал

Вооруженные силы Украины, уже давно страдающие нехваткой личного состава, теперь сталкиваются с новой серьезной угрозой от Дональда Трампа. Хотя российское наступление на востоке страны несколько замедлилось, бои все еще продолжаются и чрезвычайно кровопролитны.

"Многие потенциальные новобранцы видят это и выбирают варианты побега или избегание службы", — говорится в статье.

"Мы не смогли должным образом провести мобилизацию", – рассказывает офицер 46-й бригады Артем.

Он считает, что политические ограничения воспрепятствовали потребностям армии. Он был свидетелем того, как его подразделение вынуждено было покинуть Курахово.

"Десять россиян против одного украинца. Группа из четырех солдат содержала несколько многоэтажек, каждая из которых имела три или четыре входа", — добавляет он.

Россия постоянно пополняет свою армию новыми силами

Несмотря на то, что численность сил обороны Украины составляет 880 тысяч, а численность российской группировки — 720 тысяч, включая резервы и силы безопасности, это соотношение, на первый взгляд, выглядит сбалансированным, учитывая, что Украина в основном обороняется.

"Однако если сравнить это на передовой, то ситуация выглядит иначе. Россия значительно быстрее восстанавливает свои потери, бросая новых солдат на фронт, часто по принуждению, и это дает ей преимущество, тогда как у Украины нет такой возможности", — подчеркивает The Economist.

Издание также напоминает, что в 2024 году Россия пополнила свою армию на 430 тысяч человек, не объявляя общую мобилизацию. Несмотря на огромные потери, численность российских войск выросла на 140 тысяч и ожидается, что в этом году эта цифра увеличится еще на столько же.

В общем, украинская группировка, противостоящая России, поддерживается разными частями более широкой российской армии, насчитывающей 1,5 миллиона человек.





"Мы уверены, что в этой войне против нас участвует не менее миллиона российских солдат", — заявил один из высокопоставленных украинских чиновников.

Как уже писал портал "Комментарии", адвокат Владимир Пилипенко отметил, что возможная отмена военного положения после активной фазы войны необязательно означает окончание мобилизации в Украине. По его словам, вероятно, мобилизация будет продолжаться, как часть обороноспособности страны из-за опасности нового нападения России.