Единственное, что ограничит РФ в ударах по территории Украины: Зеленский о сверхважном решении

Вражеские войска не прекращают обстреливать территорию Украины. Больше всего "достается" населенным пунктам, которые находятся недалеко от границы с врагом или вблизи линии фронта. Россия применяет весь возможный арсенал – чаще всего под удары попадают объекты критической или гражданской инфраструктуры. Оккупанты 26 ноября в очередной раз обстреляли Сумы. Как можно защитить город от вражеских ударов, рассказал в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, сообщает портал "Комментарии".

Фото портал "Комментарии"

“Сейчас в Сумах продолжается спасательная операция на месте обстрела по СТО. Два человека, к сожалению, погибли. Мои соболезнования родным и близким. Вероятно, под завалами есть еще человек. Поврежден этим ударом также и дом, детский сад рядом”, — рассказал Зеленский.

По его словам, предварительно это был обстрел из ракетной системы залпового огня. "Защититься от этого реально только уничтожением российского оружия, российских пусковых установок на российской же территории. И именно поэтому для нас столь важна возможность наносить удары по российской территории. Это то единственное, что сегодня способно ограничить российский террор и вообще российскую возможность воевать. Я благодарен всем партнерам, которые понимают это и объясняют это другим”, — подчеркнул Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский теряет доверие украинцев. Он оказался на третьем месте, опередили главу страны Буданов и Залужный. Узнать подробнее об уровне доверия украинских чиновников и политиков можно по ссылке.

Напомним, что главком Александр Сырский анонсировал контрнаступление. Подробнее о ситуации на фронте читайте здесь.



