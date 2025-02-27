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Economist раскрыл, что Зеленский откажется подписать в США

По информации СМИ, Зеленский не подпишет дополнительное соглашение с США без гарантий безопасности

сегодня, 09:20
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Кравцев Сергей

Дальнейшее соглашение между Украиной и США должно уточнить вопросы контроля и гарантий безопасности, которые президент Владимир Зеленский стремился получить еще в сентябре в обмен на предоставление минеральных ресурсов страны. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "The Economist".

Economist раскрыл, что Зеленский откажется подписать в США

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

В новом соглашении между Украиной и США нет упоминания о законопроекте Дональда Трампа на 500 миллиардов долларов, а также об американском требовании стопроцентного контроля над инвестиционным фондом. Как пишет издание, собственность на фонд будет распределяться пропорционально взносам обеих сторон, что свидетельствует о дальнейшей поддержке Украины со стороны США.

Также был исключен пункт, который обязывал Украину платить в фонд двойную сумму от любой будущей помощи. Зеленский ранее критиковал это требование, называя его "долгом десяти поколений украинцев". Но вопрос контроля фонда остается открытым. Один пункт предусматривает, что США будут контролировать "максимальную сумму", разрешенную их законодательством, что может противоречить положению о пропорциональном распределении влияния.

"The Economist" отмечает, что будущее соглашение должно уточнить механизмы контроля, а также гарантии безопасности, которые Зеленский стремился получить еще в сентябре в обмен на доступ к украинским минеральным ресурсам. Однако рамочное соглашение пока содержит только положения о "защите взаимных инвестиций", но его преамбула предусматривает более широкую "архитектуру соглашений" и поддержку в получении гарантий безопасности.

По словам источников издания, знакомых с переговорами, Зеленский не намерен подписывать второе, более полное соглашение, которое не содержит более широких гарантий безопасности. Первоначальный рамочный документ не потребует ратификации парламентом, но будущее соглашение — да.

Читайте также на портале "Комментарии" — Трамп заявил, что не будет давать Украине "слишком много" гарантий безопасности.




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Источник: https://www.economist.com/europe/2025/02/26/ukraine-hopes-its-minerals-deal-will-dig-it-out-of-a-hole-with-trump
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