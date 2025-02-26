Джонсон объяснил, почему ошибся, считая Трампа лучшим выбором для Украины

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Ткачик Олеся
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил свою реакцию на изменение политики Дональда Трампа в отношении Украины. Ранее он считал, что Трамп будет оставаться приверженцем поддержки Киева, однако последние заявления экс-президента США вызывали сомнения, сказал он в интервью НВ.
Борис Джонсон
В частности, Джонсон объяснил, что свои предварительные выводы базировал на действиях Трампа в прошлом. Например, когда-то он принял решение о поставках Украине ракет Javelin в то время, когда этого не сделал никто другой.
В то же время, он выразил разочарование относительно позиции Трампа о невозможности вступления Украины в НАТО, заметив, что и Джо Байден придерживается подобной точки зрения. Кроме того, Джонсон подчеркнул, что годами выступал за членство Украины в Альянсе, однако в настоящее время эта тема звучит в британском правительстве слишком редко, что вызывает беспокойство.
Подводя итог, Джонсон подчеркнул, что мир нужно воспринимать таким, какой он есть, и отметил, что действующее соглашение содержит элементы надежды и прогресса.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что администрация президента США Дональда Трампа провела первую встречу с представителями России, обсуждая возможность завершения войны против Украины. Кремль выразил готовность прекратить боевые действия, однако при определенных условиях. Об этом сообщил государственный секретарь США Марк Рубио в интервью Breitbart News. По его словам, во время встречи американская сторона задала прямой вопрос о готовности Москвы прекратить войну и получила утвердительный ответ.
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