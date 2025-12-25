Дымовая завеса в обмен на мир: Зеленского жестко разнесли за его уступки Путину

Двадцать пунктов так называемого "мирного плана", представленных президентом Украины Владимиром Зеленским, не соответствуют представлению о справедливом завершении войны. Такую позицию в эксклюзивном комментарии Главреду высказал исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

По оценке эксперта, обнародованный документ является не самостоятельной украинской инициативой, а результатом обсуждения между Украиной, США и европейскими партнерами российской версии плана, ранее известной как "28 пунктов Виткоффа".

"Можно констатировать плавную эволюцию плана Кремля в "пункты Зеленского"", — отметил Горбач.

Аналитик выразил обеспокоенность тем, что президент Украины согласился вынести этот документ в публичную плоскость, ведь в информационном пространстве он теперь закрепляется как украинская инициатива под названием "20 пунктов Зеленского".

По мнению Горбача, предложенные положения не имеют ничего общего со справедливым миром, поскольку не предусматривают ответственности для государства-агрессора.

"Справедливый мир для Украины означал бы наказание агрессора. Но эти пункты являются вознаграждением агрессора, а не наказанием. Это — наказание жертвы агрессии и принуждение ее идти на уступки", — подчеркнул эксперт.

Отдельно он обратил внимание на вопросы гарантий безопасности.

"При президентстве Трампа мы не можем верить ни в какие гарантии безопасности от США, потому что Трамп и гарантии — это несовместимые понятия, как хаос и порядок", — отметил Горбач.

Как уже писали "Комментарии", политический консультант и военнослужащий Александр Антонюк отмечает, что мирный план, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским, в целом основан на наработках, которые формировались во время длительного переговорного процесса. Речь идет о результатах работы различных рабочих групп, в которые входили не только представители Офиса Президента, но и специалисты Вооруженных Сил Украины и разведывательных структур.