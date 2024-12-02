Двум категориям мужчин разрешили выезд за границу во время войны: что для этого необходимо

С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины военнообязанным от 18 до 60 лет запретили выезд за границу. В Украине действуют смягчение для некоторых категорий, таких как многодетные родители. В 2024 году разрешили выезд за границу некоторым студентам и преподавателям. Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в интервью ZN.UA, сообщает портал "Комментарии".

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По его словам, в 2024 году юноши-студенты уже имеют возможность выезжать на обучение в заведениях высшего образования. Также преподаватели украинских высших учебных заведений могут выезжать за границу на программы повышения квалификации и конференции.

Чиновник отметил, что все мужчины-студенты, выезжавшие за границу на обучение с января по апрель этого года, вернулись в Украину.

Михаил Винницкий отметил, что украинские ЗВО с 1 января по 1 апреля 2024 года направили 561 студента за границу для участия в программах академической мобильности, из-за границы вернулись все без исключения мужчины-студенты.

Чиновник объяснил, как получить разрешение на выезд за границу:

"Для выезда военнообязанных научно-педагогических работников нужно письмо МОН в Государственную пограничную службу с просьбой рассмотреть возможность пересечения границы. С 1 января по 30 сентября 2024 года министерство подготовило 1297 таких писем. За этот период вовремя не вернулся из-за границы аж один научно-педагогический работник".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ВУЗах провели проверки с целью поиска уклонистов. Отчислили более 23 тыс. студентов.