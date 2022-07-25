logo

BTC/USD

21900.70

ETH/USD

1525.97

LTC/USD

56.41

USD/UAH

39.20

EUR/UAH

39.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Двум бывшим министрам объявили подозрение в госизмене за "Харьковские соглашения", но они покинули Украину
commentss НОВОСТИ Все новости

Двум бывшим министрам объявили подозрение в госизмене за "Харьковские соглашения", но они покинули Украину

Грищенко и Лавриновича нет в Украине, поэтому подозрения объявлены заочно

сегодня, 16:32
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

  За "Харьковские соглашения" правоохранители сообщили о подозрении в государственной измене двум бывшим членам правительства Азарова. Об этом информируют в ДБР , Офисе генпрокурора .

Двум бывшим министрам объявили подозрение в госизмене за "Харьковские соглашения", но они покинули Украину

Грищенко и Лавриновичу объявили подозрение в госизмене (коллаж: Новинка)

Речь идет о бывших министрах иностранных дел Константине Грищенко и руководителе Минюста Александре Лавриновиче.

По информации следователей, подозреваемые предварительно сговорились с группой лиц, с бывшим президентом и руководителем правительства и, действуя вопреки интересам Украины, без фактического рассмотрения проекта соглашения и проведения обязательной правовой экспертизы, согласовали его без замечаний.

Как результат таких действий, в апреле 2010 года было согласовано, подписано и ратифицировано соглашение, которым на 25 лет был продлен срок пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины.

"Это создало благоприятные условия для дальнейшего переоснащения и модернизации вооружения Черноморского флота Российской Федерации, а также его увеличения на территории АР Крым и Севастополя, вместо вывода из Украины", — говорится в сообщении

Стало известно, что сообщение о подозрении бывшему министру юстиции подписал заместитель генерального прокурора, а следователи ГБР по согласованию прокурора объявили подозрение бывшему министру иностранных дел.

Также известно, что бывшие министры за рубежом, поэтому подозрения объявлены заочно.

Расследование этого дела продолжается.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Зеленский объяснил отстранение Баканова и Венедиктовой . 17 июля стало известно, что президент Украины отстранил от своих должностей главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова и генерального прокурора Ирину Венедиктову.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.gp.gov.ua/ua/posts/pogodzennya-xarkivskix-ugod-na-korist-rosiyi-dvom-kolisnim-clenam-uryadu-povidomleno-pro-pidozru-v-derzavnii-zradi
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!