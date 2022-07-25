Двум бывшим министрам объявили подозрение в госизмене за "Харьковские соглашения", но они покинули Украину

За "Харьковские соглашения" правоохранители сообщили о подозрении в государственной измене двум бывшим членам правительства Азарова. Об этом информируют в ДБР , Офисе генпрокурора .

Грищенко и Лавриновичу объявили подозрение в госизмене (коллаж: Новинка)

Речь идет о бывших министрах иностранных дел Константине Грищенко и руководителе Минюста Александре Лавриновиче.

По информации следователей, подозреваемые предварительно сговорились с группой лиц, с бывшим президентом и руководителем правительства и, действуя вопреки интересам Украины, без фактического рассмотрения проекта соглашения и проведения обязательной правовой экспертизы, согласовали его без замечаний.

Как результат таких действий, в апреле 2010 года было согласовано, подписано и ратифицировано соглашение, которым на 25 лет был продлен срок пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины.

"Это создало благоприятные условия для дальнейшего переоснащения и модернизации вооружения Черноморского флота Российской Федерации, а также его увеличения на территории АР Крым и Севастополя, вместо вывода из Украины", — говорится в сообщении

Стало известно, что сообщение о подозрении бывшему министру юстиции подписал заместитель генерального прокурора, а следователи ГБР по согласованию прокурора объявили подозрение бывшему министру иностранных дел.

Также известно, что бывшие министры за рубежом, поэтому подозрения объявлены заочно.

Расследование этого дела продолжается.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Зеленский объяснил отстранение Баканова и Венедиктовой . 17 июля стало известно, что президент Украины отстранил от своих должностей главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова и генерального прокурора Ирину Венедиктову.

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