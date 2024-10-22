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Двое детей и женщина погибли в Донецкой области: куда ударили оккупанты

В Покровском районе армия РФ убила двоих детей и женщину и ранила еще двух гражданских

22 октября 2024, 10:40
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Недилько Ксения

По данным Донецкой областной прокуратуры, 21 октября 2024 года, в 21:00 армия РФ атаковала двумя БпЛА, предварительно, типа "Shahed" с. Новоукраинка Покровского района. Телесные повреждения, несовместимые с жизнью, получила 14-летняя девочка. Женщина 29 лет получила перелом ноги и ожоги тела.

Двое детей и женщина погибли в Донецкой области: куда ударили оккупанты

Обстрел Покровской громады. Фото: Вадим Филашкин

Кроме того, в 23:50 враг сбросил авиабомбу на с. Янтарное Кураховской городской громады.

В результате взрыва в одном из домов погибли 64-летняя жительница и мальчик 11 лет. Также получил ранение 68-летний мужчина.

В населенных пунктах огнем и взрывной волной повреждены жилые дома, хозяйственные постройки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Оккупанты атакуют Сумы: есть погибшие, в том числе ребенок (ОБНОВЛЕНО)

Сегодня 22.10.2024 ночью враг нанес авиационный удар, применив БПЛА "Шахед", по частному жилищному сектору города Сумы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Сумской ОВА.

"Последствия вражеской атаки уточняются. Предварительно, к сожалению, погибшие гражданские люди. Работают аварийно-спасательные службы", — отметили в ОВА.

"Русские продолжают обстреливать Сумы. Утром враг ударил по жилому многоквартирному дому и объектам критической инфраструктуры. Последствия утренней атаки уточняются. В результате ночного попадания вражеских беспилотников в жилые дома частного сектора областного центра погибли три человека, среди которых один ребенок", — сообщили в ОВА.

По данным следствия, 22 октября 2024 года около 00:02, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты атаковали беспилотником жилой квартал в г. Сумы. Средство поражения попало в частный дом, 50-летний мужчина получил ранения, его 50-летняя жена, 62-летняя сестра и 14-летняя дочь погибли.



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