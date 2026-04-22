Война с Россией Две волны атаки на Одессу: оккупанты беспощадно ударили по важному порту
commentss НОВОСТИ Все новости

Две волны атаки на Одессу: оккупанты беспощадно ударили по важному порту

Спасательные службы потушили возгорания, возникшие в результате российского обстрела

22 апреля 2026, 10:55
Клименко Елена

В ночь на 22 апреля российские войска совершили очередную атаку на Одессу, применив ударные беспилотники. Основной целью врага стала портовая инфраструктура города, которая получила повреждения вследствие попаданий.

Атака на Одессу. Фото: из открытых источников

По информации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, после ударов в разных локациях возникли пожары. К их ликвидации были привлечены спасательные подразделения совместно с пожарной охраной морского порта. Благодаря оперативным действиям воспламенение удалось быстро локализовать и полностью потушить. Известно, что в результате инцидента погибших и пострадавших нет.

Глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что атака происходила в две волны — ночью и под утро. По его словам, противник целенаправленно избивал по объектам инфраструктуры. В то же время он подчеркнул, что гражданское население и жилая застройка не пострадали, за что поблагодарил силы противовоздушной обороны.

Отдельно ситуацию прокомментировал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. Он отметил, что, несмотря на активную работу украинского ПВО, часть вражеских беспилотников была перехвачена не полностью, из-за чего зафиксировано повреждение портовых объектов. На местах возникли возгорания, которые спасатели оперативно ликвидировали. В настоящее время продолжаются восстановительные работы и оценка нанесенного ущерба.  

