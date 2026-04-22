Одеса захлиналася від двох хвиль атак РФ: окупанти прицільно били по надважливому об'єкту

У ніч проти 22 квітня російські війська здійснили чергову атаку на Одесу, застосувавши ударні безпілотники. Основною ціллю ворога стала портова інфраструктура міста, яка зазнала пошкоджень унаслідок влучань.

За інформацією Державної служби України з надзвичайних ситуацій, після ударів у різних локаціях виникли пожежі. До їх ліквідації були залучені підрозділи рятувальників спільно з пожежною охороною морського порту. Завдяки оперативним діям займання вдалося швидко локалізувати та повністю загасити. Відомо, що внаслідок інциденту загиблих і постраждалих немає.

Голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що атака відбувалася у дві хвилі — вночі та під ранок. За його словами, противник цілеспрямовано бив по об’єктах інфраструктури. Водночас він наголосив, що цивільне населення та житлова забудова не постраждали, за що подякував силам протиповітряної оборони.

Окремо ситуацію прокоментував голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Він зазначив, що попри активну роботу української ППО, частину ворожих безпілотників було перехоплено не повністю, через що зафіксовано пошкодження портових об’єктів. На місцях виникли загоряння, які рятувальники оперативно ліквідували. Наразі тривають відновлювальні роботи та оцінка завданих збитків.

