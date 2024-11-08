Две стены уже не защитят: как спастись от новых смертоносных «шахедов»

Россияне начали оснащать "Шахеды" термобарическими боеприпасами, от которых почти невозможно защититься обычным способом. Эти снаряды действуют за счет взрывающейся аэрозольной смеси в любых закрытых пространствах, не оставляя шансов на укрытие за двумя стенами, в окопах или негерметических помещениях, сообщил в эфире 24 Канала авиационный эксперт Валерий Романенко.

Шахеды

По его словам, такие боеприпасы особенно опасны, ведь в отличие от традиционных снарядов, взрывается не твердое вещество, а смесь взрывного газа с воздухом, которая способна проникать в любую щель.

Ранее, как пояснил Романенко, применялись двухтактные боеприпасы, где сначала взрывалась оболочка, распыляя смешивающийся с воздухом аэрозоль. После этого искра активирует взрыв самой смеси. Эта смесь может проникать через щели, в окопы или даже в помещение с открытой дверью, и там взрывается.

"Сейчас россияне пошли еще дальше. Двухтактная система иногда не срабатывала. И сейчас россияне на "Шахедах" устанавливают однотактную боевую часть этого объемного взрыва. Еще прибавили к тому впечатляющие элементы в виде шариков пистолетного калибра. То есть россияне сосредоточились на максимальном ущербе, который можно нанести, разработали такие боеприпасы", — отметил эксперт.

Общая масса взрывчатки в этих боеприпасах составляет около 50 килограммов, что приближает их разрушительную силу к фугасным боевым частям и бомбам калибра 250 килограммов. По словам Романенко, даже пребывание между двумя капитальными стенами не гарантирует защиты при взрыве термобарического снаряда. Поэтому в момент обстрела рекомендуется покидать помещение и плотно закрывать дверь, если не удалось добраться до укрытия.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Россия начала использовать дроны-камикадзе "Shahed" с термобарическими зарядами для ударов по Украине.



