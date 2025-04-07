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Две сакральные даты: когда Путин может согласиться на мир в Украине

Перемирие между Украиной и Россией может начаться 9 мая, ведь это будет соответствовать сценарию российского диктатора Путина, отметил Романенко.

сегодня, 18:55
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Лиля Воробьева

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин может объявить временное прекращение боевых действий до 9 мая, что станет элементом его пропагандистского плана. Об этом в комментарии ТСН.ua сообщил военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и бывший заместитель начальника Генерального штаба (2006-2010 гг.) Игорь Романенко.

Две сакральные даты: когда Путин может согласиться на мир в Украине

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Эксперт отметил, что Путин пытается повлиять на бывшего президента США Дональда Трампа в контексте перемирия, пытаясь использовать ситуацию в собственных интересах.

"Это какой-то абсурдный спектакль со стороны Трампа и он в нем явно актер второго плана, потому что Путин совсем не хочет мира", — подчеркнул он.

По мнению Романенко, уже можно предположить, что первый срок, предложенный американской стороной для прекращения боевых действий — к Пасхе (20 апреля), скорее всего, не будет выполнен. В то же время, остается еще одна потенциальная дата — 9 мая. Именно на этот день делает ставку Путин, поскольку намерен провести военный парад в Москве, куда уже пригласил президента Китая.

"То есть все происходит именно по сценарию Путина, и прекращение ведения боевых действий произойдет, когда это будет удобно или необходимо диктатору", — подытожил Игорь Романенко.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что до каких пор Трамп таки хочет установить перемирие в Украине. У России все еще есть определенные ресурсы для продолжения агрессии против Украины, а для Дональда Трампа оптимальным вариантом развития событий может стать заморозка войны до проведения саммита между США и Китаем, заявил политический аналитик Игорь Тышкевич.

Он напомнил, что недавно Вашингтон посетил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, которого кремлевский диктатор Владимир Путин уполномочил участвовать в переговорах по войне против Украины.

По словам эксперта, представитель Кремля предложил США ряд направлений для сотрудничества, которые могут быть выгодны Вашингтону. Речь идет, в частности, об энергетических ресурсах, торговле углеводородами, доступе к арктическим морским маршрутам. Все это, говорит Тишкевич, важно на фоне противостояния США с Китаем. То есть, торги продолжаются.



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Источник: https://tsn.ua/exclusive/koly-putin-moze-pohodytys-na-peremyria-heneral-u-vidstavtsi-nazvav-datu-2802953.html
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