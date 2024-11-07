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Две громады в Донецкой области в катастрофическом состоянии: что говорят власти

У прифронтовых громад нет доступа к коммунальным услугам

сегодня, 07:54
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Недилько Ксения

Константиновская громада остается без отопления. Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает портал "Комментарии".

Две громады в Донецкой области в катастрофическом состоянии: что говорят власти

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Это вызвано несколькими факторами, в частности, сложной ситуацией в сфере безопасности, значительными повреждениями домов и перебоями с водоснабжением.

"В то же время нам удалось обеспечить отопление для 2 заведений здравоохранения и 6 пунктов незламности в громаде.

Если ситуация в громаде улучшится и исчезнет угроза жизни и здоровью работников коммунальных предприятий, то вопрос о возобновлении отопления рассмотрим снова", – сообщил Филашкин.

В свою очередь, он отметил, что Покровской громаде есть большие проблемы с поставкой воды, электричества и газа. Эвакуация продолжается.

В общине остаются 18 тысяч человек, в том числе 99 детей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В Покровске уничтожают дороги: что говорит власть

5 ноября около 19:00 произошло попадание FPV дрона в дорожное покрытие вблизи поселка Шевченко Покровской громады. К счастью, автотранспорт и люди не пострадали. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Покровской ГВА.

Ударные дроны ежедневно атакуют эту трассу между поселками громады. Учитывая, что обычно на ней достаточно оживленное движение, водителей просят быть осмотрительными и не рисковать без необходимости.

"Напоминаем, что продолжается эвакуация населения. В более безопасные регионы можно добраться как по железной дороге — эвакопоездом, так и автобусами с помощью волонтеров. Берегите свою жизнь. Эвакуируйтесь!", — подчеркивают в громаде.



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