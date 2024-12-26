Два воина ВСУ взяли в плен 14 российских оккупантов

Лейтенант ВСУ на позывной "Алекс" рассказал, как два украинских военных смогли взять в плен 14 россиян на Кураховском направлении вблизи поселка Зеленовка Донецкой области. По его словам, россияне на этом участке фронта "крайне деморализованы" и потому в некоторых ситуациях на войне может решить фактор "характера".

Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

"Алекс" рассказал, что украинские силы за последние две недели "знатно" пополнили обменный фонд благодаря пленению российских оккупантов.

"Вчера в районе Зеленовки ребята взяли в плен 14 п*даров, и это приняли всех за один раз из одной норы. Не знаю, что за подразделения воюют на том участке, но они крайне деморализованы и не имеют весомых успехов за последние несколько дней, фактически удалось остановить продвижение на этом фланге", – рассказал военный.

По словам офицера, ситуация была необычной, ведь только два украинских бойца заставили сдаться 14 российских солдат.

"Вдвоем на характере взяли 14 п*даров в плен. Двое парней взяли в плен всех за раз, это еще и так забавно было, они докладывают 4 пленных, отставить 6, стоп уже 9, теперь 14. Выкурили из норы чисто на уверенных, характер действительно решает в таких ситуациях, даже если ты в меньшинстве, и таких ситуаций было много как и в наше пользу, как и в пользу п*даров", — сообщил украинский военный.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне все чаще попадают в плен. Причиной стала российская "тактика скорых заскоков" в тыл ВСУ.

Также "Комментарии" писали, что в прокуратуре сообщили в деталях, как россияне расстреляли украинских пленников.