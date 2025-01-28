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Два условия во время переговоров, за которые россияне будут сражаться до конца

Если Запад согласится на две позиции Путина по переговорам, это будет означать поражение Украины и всего мира.

28 января 2025, 17:00 comments3533
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Slava Kot

Эксперт "Бюро анализа и политики" Виктор Бобиренко считает, что у российского диктатора Владимира Путина две принципиальные позиции во время переговоров — возвращение замороженных российских активов и снятие санкций против России.

Два условия во время переговоров, за которые россияне будут сражаться до конца

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Виктор Бобиренко в эфире телеканала "Эспрессо" поделился своим мнением о возможных переговорах и условиях, которые в первую очередь потребуют в Кремле.

"Есть две позиции, за которые россияне будут биться до конца, а именно – снятие санкций и возвращение замороженных активов. Об этом мало говорят, но в кулуарах будут обсуждать именно это", – утверждает Бобиренко.

Эксперт указывает, что есть санкции двух типов. К первому Бобиренко относит экономические, например передачу технологий или возвращение иностранного бизнеса в Россию. Другой тип санкций он называет гуманитарным.

"Есть еще гуманитарные санкции, и это принципиально как для меня, так и для россиян: поедет ли российский балет в Нью-Йорк, будет ли их сборная выступать на олимпиаде в Италии в следующем году? И этот момент для Путина – очень принципиальный, поэтому такого допустить нельзя", – говорит Бобиренко.

Виктор Бобиренко считает, что заморозка войны будет означать поражение Украины, потому что часть территорий останется в оккупации. По мнению эксперта, для Путина это будет "пирровая победа". Однако если санкций снимут, а активы вернутся в РФ, тогда это будет означать, что "зло не только не наказано, а оно извинено". По его словам, такой вариант будет означать не только поражение Украины, но и всего мира.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский назвал формат переговоров с Россией, на который согласится Украина.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле отреагировали на угрозы Трампа, если Путин не пойдет на переговоры.



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Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-e-dvi-pozitsii-za-yaki-rosiyani-budut-bitisya-do-kintsya-politolog-bobirenko
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