Два монстра за столом переговоров разрывают Украину: кто может спасти в этой ситуации

В Мюнхене был окончательно зафиксирован новый тренд: США и "старая Европа" – больше не единомышленники, отметил глава правления Института мировой политики Виктор Шлинчак. По его словам, дело в том, что каждая из сторон живет разными ощущениями потенциальных опасностей.

Трамп, Зеленский и Путин

Эксперт говорит о том, что Европа напугана американским президентом Дональдом Трампом даже больше, чем кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Она всегда рассчитывала на США и их зонт безопасности.

"Последние два года мы наблюдали за муками выбора, что выбрать: резко начать тратить деньги на оборону или увязнуть в дискуссиях, кто должен показать пример, как это работает, и оттягивать очевидные решения. В прошлом году, когда на горизонте снова замаячила фигура Трампа, наиболее активные стали включаться в политический процесс, связанный с координацией поддержки Украины. Но все равно действий было мало. И часто они были несвоевременны. Как следствие – теперь не только Путин, но и Трамп считает, что с Европой не о чем говорить", — говорит Шлинчак.

И сейчас, по его убеждению, именно Украина субъектизирует Европу, давая ей шанс снова проявить себя, и часть европейских лидеров это поняли.

"Но и нам тоже нужна Европа. Не только с точки зрения военной поддержки, но и для того, чтобы не возникло ситуации, когда за столом переговоров два монстра разрывают третьего, более слабого по ресурсам переговорщика", — отметил эксперт.

По его словам, пока соглашения у американцев с россиянами нет и пока Украина не пошла на головокружительные уступки, у нас есть время на "дрессировку" европейцев до состояния готовности становиться рядом с нами.

"И убеждать, что другого шанса выстоять у нас (у всех европейцев) нет. Нет выбора и у Украины – продолжать делать то, что она и так делает – ежедневно отражая атаки российской армии, минусируя ее НПЗ, уменьшая численное состояние российских войск", — добавил Шлинчак.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , чего в Европе больше всего боятся с приходом Трампа к власти.



