Российские оккупационные силы активно опрокидывают дополнительные резервы и вооружения на Покровское направление, пытаясь завершить полуокружение двух ключевых городов — Покровска и Мирнограда. Об этом заявил генерал Игорь Романенко, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010) и учредитель БФ "Закроем небо Украины".

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По мнению военного эксперта, с оперативной карты уже можно заключить, что оба города фактически находятся в полукольце российских войск. Пока ситуация не позволяет говорить о вытеснении врага с этих позиций — остается лишь вопрос, насколько далеко удастся продвинуться оккупантам.

"Силы противника пытаются окончательно запереть клещи вокруг Покровска и Мирнограда. Вопрос сейчас в наличии ресурсов у наших войск — как технических, так и человеческих, — чтобы продолжать оборону этого важного района, который до сих пор держится и наносит врагу потери. Однако россияне продолжают накопление сил, что позволяет им частично продвигаться", — пояснил он.

Генерал подчеркнул, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от непосредственных боев в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что оккупационные войска сосредоточили основной ударный потенциал на восточном фланге Покровского направления и пытаются продвинуться в сторону Константиновки.

В командовании ОСУВ "Хортица" также подтвердили, что армия РФ пытается пробить украинскую оборону, чтобы изолировать Покровск от поставок и коммуникаций.

Портал "Комментарии" уже писал, что легендарный чешский вратарь Доминик Гашек остро высказался по поводу новой "границы мира", которую президент США Дональд Трамп установил для российского лидера Владимира Путина с целью завершения войны в Украине.