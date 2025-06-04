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Два фактора сломали планы Путина: что теперь ждет российскую экономику

По информации Bloomberg, Россия в мае потеряла около $6 миллиардов, отложенных на "черный день"

сегодня, 14:18 comments1372
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Кравцев Сергей

Ликвидные активы Российского фонда национального благосостояния, резервного фонда страны на черный день, уменьшились в мае на 14%. К этому привело увеличения расходов на войну против Украины и падения цен на нефть. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg". 

Два фактора сломали планы Путина: что теперь ждет российскую экономику

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По информации Министерства финансов РФ, легкодоступные ресурсы фонда сократились за месяц до 2,8 трлн рублей (35,7 млрд долларов). Это означает потерю 453,8 млрд рублей (5,8 млрд долларов), которые могли бы быть использованы для финансирования бюджетного дефицита.

Согласно расчетам Bloomberg, с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года ликвидные активы фонда уменьшились на 68%.

Планы по пополнению резервов в этом году за счет избыточных доходов от нефти и газа сорваны из-за падения цен на сырую нефть, вызванного торговой войной президента США Дональда Трампа. Снижение цен на нефть вынудило правительство сократить прогноз доходов от энергетики на 24% и утроить прогнозируемый дефицит бюджета.

Читайте также на портале "Комментарии" — стоимость поставок российской сырой нефти в мае 2025 года достигла двухлетнего минимума. Нефть марки Urals сейчас продается приблизительно по 52 доллара за баррель. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Bloomberg.

По данным отслеживания танкеров, собранным Bloomberg, средний объем поставок составил 3,39 млн баррелей в день за четыре недели до 25 мая. Валовая стоимость этих грузов оказалась самой низкой с апреля 2023 года.

Стоимость российского экспорта сырой нефти по морю имеет тенденцию к падению уже более 13 месяцев. С тех пор как экспортный доход достиг около 1,95 млрд долларов в неделю в течение 28-дневного периода по 21 апреля 2024 года, цена российской сырой нефти упала на 28%, а объем поставок снизился примерно на 8%.




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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-06-04/russia-s-rainy-day-fund-lost-around-6-billion-in-may
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