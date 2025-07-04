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Духовный советник Трампа категорически высказался об ударе по Киеву и поставил ультиматум миру

Бернс подчеркнул, что молчание мира неприемлемо, ведь это вопрос человечности, а не политики

4 июля 2025, 09:40
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Клименко Елена

Духовный советник президента США Дональда Трампа Марк Бернс обратился к мировому сообществу с призывом не оставаться в стороне после масштабной ракетной атаки России на Украину.

Духовный советник Трампа категорически высказался об ударе по Киеву и поставил ультиматум миру

Фото: из открытых источников

В своем сообщении в социальной сети Х (ранее Twitter) он подчеркнул, что не прекратит своих усилий, пока не завершатся бомбардировки украинской столицы. По его словам, многие украинцы остаются покинутыми миром, а многие семьи вынуждены прощаться на расстоянии из-за войны. Он подчеркнул, что такие действия не отвечают Божьей воле, и осудил Путина за то, что тот совершает насилие над христианами, евреями и мусульманами. Бернс подчеркнул: молчать мир не имеет права, ведь речь идет о базовых человеческих ценностях, а не о политических интересах.

Ночная атака русских войск стала одной из самых больших за последнее время, основной удар был направлен на Киев и область. В результате ракетных и дроновых обстрелов вспыхнули многочисленные пожары в разных районах, пострадали гражданские объекты и инфраструктура.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что во время атаки были повреждены пять автомобилей скорой помощи, направлявшихся на вызовы пострадавшим. Медики, по его словам, остались невредимыми.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что прекращение поставок оружия из США вынуждает Украину искать альтернативные пути для усиления обороны. Недавние слова волонтера Марии Берлинской о вероятном росте воздушных ударов по Киеву и другим городам из-за дефицита ракет для противовоздушной обороны вызвали беспокойство среди населения. При этом военные эксперты призывают сохранять спокойствие и действовать благоразумно.



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