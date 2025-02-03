Дуда заявил, что Польша должна быть на переговорах по завершению войны в Украине

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что если Дональд Трамп организует переговоры между Россией и Украиной и пригласит на них другие государства, Польша должна быть среди них.

Анджей Дуда

Об этом он заявил в интервью Financial Times, пишет Громадське.

По словам Дуды, присутствие Польши на российско-украинских переговорах в интересах его страны.

"Если мы посмотрим на возрожденный российский империализм, то в этом конкретном случае польские и украинские интересы совпадают", — пояснил президент Польши.

В то же время Дуда высказался против отправки в Украину западных войск. Он пояснил, что Польша "постоянно помогает" Украине, поскольку она снабжает оружием и служит логистическим центром для военной и гуманитарной помощи.

Поэтому, продолжил Дуда, Польша "является наиболее уязвимой к потенциальным российским атакам".

"Мы будем помогать Украине и в будущем, потому что это необходимо. Мы не обязательно должны развертывать там наши войска", — добавил он.

Кроме того, Анджей Дуда подчеркнул, что даже после завершения войны в Украине ей крайне необходимо оказать поддержку для восстановления экономики и "сохранения порядка и безопасности" внутри страны.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил о том, что в Украине во время войны нужно провести выборы. По мнению политолога Вадима Денисенко, это и есть тот формальный повод, который позволит россиянам сорвать первый этап переговоров о мире руками украинцев.

"Судя по всему нас заставят провести выборы как можно быстрее. Идеальная, с точки зрения Вашингтона опция — приостановка войны, потом выборы, потом переговоры — существует, хотя пока она выглядит очень туманно. Но, кажется, США не исключают и план Б, когда выборы проходят и во время войны", — говорит Денисенко.