Дуда заявил, что Польша должна быть на переговорах по завершению войны в Украине

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Недилько Ксения
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что если Дональд Трамп организует переговоры между Россией и Украиной и пригласит на них другие государства, Польша должна быть среди них.
Анджей Дуда
Об этом он заявил в интервью Financial Times, пишет Громадське.
По словам Дуды, присутствие Польши на российско-украинских переговорах в интересах его страны.
В то же время Дуда высказался против отправки в Украину западных войск. Он пояснил, что Польша "постоянно помогает" Украине, поскольку она снабжает оружием и служит логистическим центром для военной и гуманитарной помощи.
Поэтому, продолжил Дуда, Польша "является наиболее уязвимой к потенциальным российским атакам".
Кроме того, Анджей Дуда подчеркнул, что даже после завершения войны в Украине ей крайне необходимо оказать поддержку для восстановления экономики и "сохранения порядка и безопасности" внутри страны.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил о том, что в Украине во время войны нужно провести выборы. По мнению политолога Вадима Денисенко, это и есть тот формальный повод, который позволит россиянам сорвать первый этап переговоров о мире руками украинцев.
"Судя по всему нас заставят провести выборы как можно быстрее. Идеальная, с точки зрения Вашингтона опция — приостановка войны, потом выборы, потом переговоры — существует, хотя пока она выглядит очень туманно. Но, кажется, США не исключают и план Б, когда выборы проходят и во время войны", — говорит Денисенко.
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