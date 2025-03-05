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Дуда назвал фактор, без которого восстановление мира в Украине будет невозможным

Международное право остается главным инструментом поддержки мира, но его нужно подкреплять реальной военной силой.

сегодня, 11:50
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Клименко Елена

Президент Польши Анджей Дуда подчеркнул, что война России против Украины является частью более широкого плана Кремля, направленного на разрушение международного правопорядка. Об этом польский лидер заявил на Генеральной Ассамблее ООН во время своего визита в США, сообщает Укринформ.

Дуда назвал фактор, без которого восстановление мира в Украине будет невозможным

Президент Польши Анджей Дуда. Фото: УНН

"Когда меня избрали президентом Польши в 2015 году, я понял, что агрессия России против Украины, которая началась еще в 2014 году, — это лишь начало попытки Москвы насильственно изменить международный порядок, основанный на праве", — отметил Дуда.

Он добавил, что его прогнозы по агрессивной политике России оправдались, но международная поддержка Украины помогла остановить реализацию планов Кремля.

"Сегодня я с удовольствием и облегчением вижу, как укрепляются меры по обеспечению безопасности Польши и Европы. Без них Кремль мог бы уже давно захватить Киев и планировать дальнейшую экспансию на Варшаву, Вильнюс, Ригу или Таллин", — подчеркнул польский президент.

Он также подчеркнул, что международное право остается главным инструментом для поддержания мира, но его следует подкреплять реальной военной силой, способной сдержать агрессора.

"В то же время сегодня я бы дополнил свои слова, отметив, что мир можно защитить только при наличии реальной силы, которая может отпугнуть потенциального агрессора. Однако когда война уже началась, для восстановления мира, кроме силы, необходима справедливость", — завершил выступление Дуда.

Ранее портал "Комментарии" уже писал, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом найти путь к возобновлению отношений с Вашингтоном после напряженной встречи в Белом доме.



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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3966914-duda-v-oon-vidnovlenna-miru-v-ukraini-krim-sili-potrebue-spravedlivosti.html
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