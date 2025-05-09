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Друзья Путина устали от войны: что на это указывает

В окружении российского диктатора хотят окончание войны

сегодня, 21:13
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Марьян Ощановский

С началом переговорного процесса о прекращении огня в Кремле активизировались дискуссии по поводу того, как должна поступить Россия.

Друзья Путина устали от войны: что на это указывает

У Путина устали от войны. Фото из открытых источников

По словам политолога Владимира Фесенко, в окружении Владимира Путина есть как противники, так и сторонники продолжения войны.

"С одной стороны, на позицию Кремля и самого Путина влияют уставшие от войны бизнес-элиты. Они видят, как в России накапливаются проблемы, ухудшается экономическая ситуация, а перспективы для российского бизнеса тают на виду. Эта часть русских элит считает, что РФ лучше как можно быстрее выйти из состояния войны. Они уверены, что Кремль должен сблизиться с США и, воспользовавшись лояльностью Дональда Трампа, перезапустить экономические отношения с американцами. Также в окружении Путина есть представители бизнеса, которые зарабатывают на войне и наслаждаются своей гармоничной жизнью, пока продолжаются боевые действия. Они утверждают Кремль, что войну необходимо продолжать", — подчеркнул Владимир Фесенко.

По словам политолога, окончательное решение о прекращении или продолжении войны в конце концов лично принимает Путин.

"В настоящее время российский диктатор пытается совмещать продолжение войны и переговорный процесс с Белым домом. Но чем дольше будет затягиваться переговорный процесс, тем сильнее будут обостряться в Кремле дискуссии между сторонниками и противниками продолжения войны. Бесконечно откладывать окончательное решение Путин не сможет. Рано или поздно ему придется делать выбор. Тем более США активно подталкивают Россию к принятию решения о прекращении войны. Поэтому убежден, что в ближайший месяц Путин вынужден будет определиться", – убежден он.



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Источник: https://vezha.com.ua/viyna/druzi-putina-vtomylysya-vid-vijny/
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