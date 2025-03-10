В состоявшихся в Саудовской Аравии переговорах между Украиной и США 11 марта украинской стороне придется выбирать между тяжелыми компромиссами для получения американской помощи или отказом от предложений, что приведет к тому, что Киев придется вести борьбу с Россией почти без внешней поддержки, сообщает The Independent.

США и Украина. Фото: 24 Канал

Украинские военные, сражающиеся под Покровском, Купянском, а также в Запорожской, Харьковской и Сумской областях, утверждают, что отмечают существенное ослабление наступательных возможностей российских войск. Они верят, что у них есть шансы уничтожить врага и одержать победу.

Однако оценка ситуации со стороны Белого дома выглядит менее оптимистичной. Американская разведка утверждает, что Украина уступает Россию на поле боя. Кроме того, США могут быть частично ответственны за предоставление Москве преимущества. Указывается, что президент Трамп прекратил военную помощь Украине и перестал обмениваться разведданными, что позволило России начать наступление в Курской области.

Украинские бойцы имеют больше оптимизма относительно своих перспектив.

"Мы не проигрываем, а россияне не выиграют. Они ослабляются, посылая меньшие группы, и не могут предпринять значительных шагов. Они используют гораздо меньше артиллерии и боятся наших беспилотников", — заявил один из командующих воюющего на востоке украинского батальона.

Также в среде украинских военных ширится мнение, что на переговорах в Саудовской Аравии Украина может согласиться на прекращение огня со стороны воздуха, чтобы восстановить доступ к американской помощи и разведданным. Если это будет принято, Украина сможет избежать постоянных атак российских дронов и ракет, но это также ограничит возможность наносить удары по территории России.

Некоторые украинские военные выражают опасения, что во время встречи в Саудовской Аравии могут быть приняты решения, которые усугубят положение на фронте.

"Мы привыкли к тому, что нас изменяют… Мы можем драться до конца, но это не то, чего мы хотим", — отметил военный Роман из Третьей отдельной штурмовой бригады, раненый во время боев за Бахмут.

Однако, по его словам, даже без помощи США Украина имеет возможность победить.

"Это наша судьба. Я верю, мы не впервые воюем в таких условиях", — добавил он.

Портал "Комментарии" уже писал, что представители Дональда Трампа сообщили о достигнутом прогрессе в переговорах по мирному урегулированию ситуации в Украине. Стив Виткофф также объяснил ситуацию с доступом к разведывательной информации. Об этом сообщает Al Jazeera.