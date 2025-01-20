Другого выбора нет: Портников объяснил, что делать, чтобы Украина избежала капитуляции

Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников считает, что поражение Украины в войне с Россией может произойти в любой момент. По его словам, чтобы избежать капитуляции, Украина должна стремиться к истощению российского потенциала и новому осознанию в России.

Война в Украине. Фото: Pixabay

Виталий Портников в эфире "Эспрессо", что для окончания войны в пользу Украины нужно превратить конфликт в такой, который станет непосильным для РФ.

"Даже ценой обеднения Европы и стран, получающих энергоносители от России, мы должны не допустить, чтобы Россия продавала нефть и газ", — подчеркивает Портников.

Политический обозреватель утверждает, что расходы Путина на войну против Украины приводят к исчезновению резервов РФ, что в конечном счете создаст большую дыру в бюджете России. По словам Портникова, это большой риск для Путина, который может изменить его позицию на окончание войны в Украине.

Политический эксперт подчеркивает, что война может завершиться в любой момент поражением Украины и, чтобы этого не произошло, нужно оказывать давление на РФ.

"Украина может капитулировать перед Россией в любой момент, согласившись на исчезновение с политической карты мира. Но если мы хотим сохранить украинское государство и национальное присутствие на нашей земле, мы должны стремиться к истощению российского потенциала", – говорит Портников.

По его словам, россияне должны осознать, что рядом с ними будет существовать сильная, экономически развитая, демократическая Украина, не желающая иметь с Россией ничего общего.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о заявлении Портникова, что Украина на войне не сможет вернуть оккупированные территории за исключением единого варианта.

Также "Комментарии" писали, что Портников назвал одну из важнейших целей Путина на войне. Кого хотят ликвидировать в Кремле