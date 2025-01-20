Другого выбора нет: Портников объяснил, что делать, чтобы Украина избежала капитуляции

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Slava Kot
Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников считает, что поражение Украины в войне с Россией может произойти в любой момент. По его словам, чтобы избежать капитуляции, Украина должна стремиться к истощению российского потенциала и новому осознанию в России.
Война в Украине. Фото: Pixabay
Виталий Портников в эфире "Эспрессо", что для окончания войны в пользу Украины нужно превратить конфликт в такой, который станет непосильным для РФ.
Политический обозреватель утверждает, что расходы Путина на войну против Украины приводят к исчезновению резервов РФ, что в конечном счете создаст большую дыру в бюджете России. По словам Портникова, это большой риск для Путина, который может изменить его позицию на окончание войны в Украине.
Политический эксперт подчеркивает, что война может завершиться в любой момент поражением Украины и, чтобы этого не произошло, нужно оказывать давление на РФ.
По его словам, россияне должны осознать, что рядом с ними будет существовать сильная, экономически развитая, демократическая Украина, не желающая иметь с Россией ничего общего.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о заявлении Портникова, что Украина на войне не сможет вернуть оккупированные территории за исключением единого варианта.
Также "Комментарии" писали, что Портников назвал одну из важнейших целей Путина на войне. Кого хотят ликвидировать в Кремле
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