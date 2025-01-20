logo

BTC/USD

107936.78

ETH/USD

3369.18

LTC/USD

121.51

USD/UAH

42.70

EUR/UAH

44.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Другого выбора нет: Портников объяснил, что делать, чтобы Украина избежала капитуляции
commentss НОВОСТИ Все новости

Другого выбора нет: Портников объяснил, что делать, чтобы Украина избежала капитуляции

Виталий Портников оценил вариант, как избежать капитуляции для Украины в войне против России.

сегодня, 11:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников считает, что поражение Украины в войне с Россией может произойти в любой момент. По его словам, чтобы избежать капитуляции, Украина должна стремиться к истощению российского потенциала и новому осознанию в России.

Другого выбора нет: Портников объяснил, что делать, чтобы Украина избежала капитуляции

Война в Украине. Фото: Pixabay

Виталий Портников в эфире "Эспрессо", что для окончания войны в пользу Украины нужно превратить конфликт в такой, который станет непосильным для РФ.

"Даже ценой обеднения Европы и стран, получающих энергоносители от России, мы должны не допустить, чтобы Россия продавала нефть и газ", — подчеркивает Портников.

Политический обозреватель утверждает, что расходы Путина на войну против Украины приводят к исчезновению резервов РФ, что в конечном счете создаст большую дыру в бюджете России. По словам Портникова, это большой риск для Путина, который может изменить его позицию на окончание войны в Украине.

Политический эксперт подчеркивает, что война может завершиться в любой момент поражением Украины и, чтобы этого не произошло, нужно оказывать давление на РФ.

"Украина может капитулировать перед Россией в любой момент, согласившись на исчезновение с политической карты мира. Но если мы хотим сохранить украинское государство и национальное присутствие на нашей земле, мы должны стремиться к истощению российского потенциала", – говорит Портников.

По его словам, россияне должны осознать, что рядом с ними будет существовать сильная, экономически развитая, демократическая Украина, не желающая иметь с Россией ничего общего.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о заявлении Портникова, что Украина на войне не сможет вернуть оккупированные территории за исключением единого варианта.

Также "Комментарии" писали, что Портников назвал одну из важнейших целей Путина на войне. Кого хотят ликвидировать в Кремле



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-yakshcho-mi-ne-khoche-kapitulyatsii-to-maemo-dumati-pro-visnazhennya-rf-inshogo-viboru-nemae-portnikov
Теги:

Новости

Все новости