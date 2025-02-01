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Другие страны помогли: Зеленский рассказал, как мир поддерживает российский террор

Президент также подчеркнул важность того, чтобы санкции против России были мощными и эффективными, а их обхождение невозможным.

сегодня, 22:20
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Клименко Елена

В результате вражеского обстрела Полтавы количество пострадавших достигло 17 человек, а 8 человек погибли. Об этом в ходе своего вечернего обращения сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Другие страны помогли: Зеленский рассказал, как мир поддерживает российский террор

Ракетная атака по Полтаве. Фото: 24 Канал

По его словам, спасательные работы на месте продолжаются, и в настоящее время удалось извлечь из-под завалов 22 человека. Кроме Полтавы враг также атаковал Харьковскую, Днепропетровскую, Запорожскую и Донецкую области.

Одесса тоже пострадала от ударов России. Поврежден ряд важных объектов, включая музеи, филармонию и многочисленные исторические здания, включая известный одесский отель. Поражены были не только украинцы, но и работающие в Украине норвежские дипломаты.

"Мы должны всегда быть честными по отношению к этому российскому террору. Без внешней поддержки Россия не смогла бы нанести такой ущерб, постоянно и с продолжающейся по ночам интенсивностью. Каждый российский "шахед", каждая ракета — это компоненты, поступающие из других стран. Без этих критических поставок у России не было бы возможности уничтожать жизнь мирных людей", — подчеркнул Зеленский.

Президент также подчеркнул важность того, чтобы санкции против России были мощными и эффективными, а их обхождение невозможным.

Напомним, что в ночь на субботу, 1 февраля, российские войска совершили массированную атаку на Запорожье, запустив 18 дронов. Позже они нанесли удар по Полтавщине, в частности, по энергетической инфраструктуре и жилому дому в самом городе.

В Воздушных Силах Украины сообщили, что украинские военные сбили 56 дронов типа Shahed, а также другие беспилотники, еще 61 дрон не достиг цели.

Портал "Комментарии" писал, что 1 февраля в Ровно произошел взрыв. По предварительным данным, инцидент произошел либо внутри здания, либо вблизи Ровенского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).



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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/13146
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