Дроны со всех сторон: РФ установила тотальный контроль над логистикой на Курщине

Проезд в Суджу в Курской области полностью контролируют российские беспилотники.

РФ наступает на Курскую область. Фото из открытых источников

Дорогу, используемую украинской армией для обеспечения группировки на Курщине, регулярно обстреливается российскими войсками,

По словам главного сержанта роты 47 ОМБр "Магура" Олега Чауса, вражеские ударные дроны контролируют украинскую логистику круглосуточно.

"Проезд на Суджанскую территорию составляет около пяти километров. И этот участок полностью слева направо контролируется враждебными FPV-дронами. Если мы говорим о количестве их, то здесь следует сказать, что ты можешь за минут 10-15 увидеть в небе 7-8 этих дронов. То есть они там кишат просто", – рассказал Олег Чаус.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возобновлении работы с США. Владимир Зеленский сообщил, что в понедельник, 10 марта, у него запланирован визит в Саудовскую Аравию, где состоится встреча с Наследным принцем. "После этого моя команда останется в Саудовской Аравии для работы с американскими партнерами. Украина больше всего заинтересована в мире. Как мы и говорили президенту Трампу, Украина работает и будет работать исключительно конструктивно ради быстрого и надежного мира", — заявил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент США Дональд Трамп заявил, что за последние дни сумел добиться значительного прогресса в урегулировании российско-украинской войны. "Мы достигли значительного прогресса с Украиной, мы достигли значительного прогресса с Россией за последние несколько дней. И было бы здорово свести этих двоих в кучу, чтобы нам не пришлось говорить о ядерном оружии", – сказал Дональд Трамп.