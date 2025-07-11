Дроны РФ попали в жизнь: удар по роддому, есть пострадавшие

В результате очередной атаки России по Харькову зафиксированы девять раненых. Удар нанесли дронами-камикадзе ночью. Среди пострадавших — находившиеся в роддоме женщины. Часть из них – роженицы, другие – недавно перенесли операции. К счастью, дети не получили травм.

Атака рф на Харьков

Удар пришелся по объекту, непосредственно связанному со спасением и продлением жизни — по заведению, где женщины рожают детей. РФ в очередной раз демонстрирует, что у ее ракет и дронов нет границ цинизма — она целит в самых уязвимых, даже у тех, кто только начинает жизнь.



Кроме Харькова в ночь на 11 июля россияне обстреливали Днепропетровскую, Николаевскую и Сумскую области. Утром зафиксированы новые атаки по Одесской области. Россия продолжает массированные волны террора – в ход идут дроны, ракеты, авиационные бомбы. Тишина в Украине под постоянной угрозой.



Эти события еще раз доказывают: Украине крайне необходимо усилить защиту. Приоритетом остаются системы противовоздушной обороны и дроны-перехватчики, способные уничтожать вражеские БПЛА до достижения целей. Кроме того, важно как можно быстрее внедрять санкционное давление на РФ. Ожидается утверждение нового пакета ограничений.



Украина призывает партнеров ускорить выполнение договоренностей, достигнутых во время международных встреч, в том числе недавней в Италии. Только совместными действиями мир сможет остановить российский террор и не допустить еще большего числа жертв среди гражданских.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Вечером 10 июля в городе Заандам (Нидерланды) было совершено дерзкое покушение на бывшего командира добровольческого формирования "Архангелы Михаила" Михаила Маймана. У мужчины выпустили шесть шаров, три из которых попали в тело. Он в критическом состоянии доставлен в больницу, где в его жизни борются врачи.