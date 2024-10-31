Дроны разных типов из Латвии уже в Украине: что известно

Украинские разведчики получили дроны разных типов, приобретенные на пожертвования неравнодушных граждан Латвии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны Украины.

Дроны для ГУР из Латвии. Фото: ГУР МОУ

Благотворительный сбор инициировал майор Вооруженных сил Латвии, общественный деятель и волонтер Янис Слайдиньш – он привез и передал дроны для Военной разведки Украины.

“Конечно, в Латвии очень многие беспокоятся за Украину. Мы будем продолжать помогать", – подчеркнул Янис.

Представитель ГУР МО Андрей Юсов выразил благодарность друзьям из Латвии за системную помощь разведчикам и всем Силам безопасности и обороны Украины.

"Пока крупные международные институты думают, взвешивают, колеблются, Латвия – государство, народ и волонтеры – неустанно помогают Украине на протяжении всего периода российской агрессии. Мы, безусловно, ценим это. Украинцы всегда это будут помнить”, – сказал Андрей Юсов.





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