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Дроны разных типов из Латвии уже в Украине: что известно

Граждане Латвии закупили и передали дроны для воинов ГУР

сегодня, 08:58
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Недилько Ксения

Украинские разведчики получили дроны разных типов, приобретенные на пожертвования неравнодушных граждан Латвии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны Украины.

Дроны разных типов из Латвии уже в Украине: что известно

Дроны для ГУР из Латвии. Фото: ГУР МОУ

Благотворительный сбор инициировал майор Вооруженных сил Латвии, общественный деятель и волонтер Янис Слайдиньш – он привез и передал дроны для Военной разведки Украины.

“Конечно, в Латвии очень многие беспокоятся за Украину. Мы будем продолжать помогать", – подчеркнул Янис.

Представитель ГУР МО Андрей Юсов выразил благодарность друзьям из Латвии за системную помощь разведчикам и всем Силам безопасности и обороны Украины.                                                   

"Пока крупные международные институты думают, взвешивают, колеблются, Латвия – государство, народ и волонтеры – неустанно помогают Украине на протяжении всего периода российской агрессии. Мы, безусловно, ценим это. Украинцы всегда это будут помнить”, – сказал Андрей Юсов.

Дроны разных типов из Латвии уже в Украине: что известно - фото 2
Дроны разных типов из Латвии уже в Украине: что известно - фото 3
Дроны разных типов из Латвии уже в Украине: что известно - фото 4
Дроны разных типов из Латвии уже в Украине: что известно - фото 5
Дроны разных типов из Латвии уже в Украине: что известно - фото 6

Ранее портал "Комментарии" сообщал:                        

Атака оккупированного Бердянска: школы и сады сегодня не будут работать                    

Во временно оккупированном Бердянске раздавались взрывы. Как сообщают оккупационные власти – на порт Бердянска Запорожской области была совершена атака неизвестных беспилотников-камикадзе. Работало ПВО, информация уточняется

Позже оккупанты сообщили, что атака захваченного города продолжается, а школы и детские сады сегодня работать не будут. Жителей оккупационные власти просят оставаться дома.



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