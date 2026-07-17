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Дроны Путина нанесли адский удар по сверхважному порту в Украине: жуткие детали преступления

Правоохранители возбудили уголовное производство по статье о военных преступлениях, которые привели к гибели людей

17 июля 2026, 12:30
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Клименко Елена

Российская армия утром 17 июля совершила очередную атаку на портовую инфраструктуру Николаева, применив ударные беспилотники. В результате обстрела погибли двое украинцев, еще несколько судов получили повреждения. Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

Дроны Путина нанесли адский удар по сверхважному порту в Украине: жуткие детали преступления

Фото: из открытых источников

По данным следствия, оккупанты использовали дроны типа Shahed-238, нанеся удар по территории одного из портовых предприятий города. Основной удар пришелся по объектам гражданской портовой инфраструктуры, где в этот момент находились иностранные торговые суда.

В результате атаки повреждения получили три гражданских корабля, которые ходили под флагами других государств и были пришвартованы в порту. Самые трагические последствия произошли на борту одного из судов, где погибли два гражданина Украины.

Правоохранители уже приступили к досудебному расследованию. Уголовное производство открыто по статье о нарушении законов и обычаев войны, что повлекло за собой гибель людей. Следователи документируют все обстоятельства атаки и собирают доказательства очередного военного преступления России.

Это уже не первый случай ударов по гражданскому судоходству в акватории Черного моря. Лишь 14 июля российские войска атаковали сразу три торговых судна. Тогда погиб капитан корабля под флагом Танзании, а позже в результате удара беспилотника по судну под флагом Маршалловых Островов жертвами стали еще два человека.  

Несмотря на постоянные атаки на портовую инфраструктуру, Украина не планирует сворачивать морской экспорт. В Кабинете министров подчеркивают, что государство будет и дальше обеспечивать вывоз зерна и другой продукции. Заместитель министра экономики Тарас Высоцкий заявил, что правительство намерено удержать объемы экспорта как минимум на уровне прошлого года.

Портал "Комментарии" уже писал, что Дональд Трамп пригрозил жесткими санкциями странам, продолжающим торговлю с Россией. По словам президента США, администрация вместе с республиканцами работает над законодательными инициативами, которые должны существенно усилить экономическое давление на Москву.



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