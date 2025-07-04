Дроны-перехватчики сделали свое дело: назван важный нюанс ночной атаки на Киев

Президент Владимир Зеленский прокомментировал массированный ночной обстрел со стороны России, отметив, что Украина уже начала использовать новейшие дроны-перехватчики для защиты городов. По его словам, ночь показалась очень тяжелой — это был один из самых циничных и масштабных ударов по стране.

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"Пожары до сих пор тушат, разбирают завалы. Всего зафиксировано 550 воздушных целей, из них не менее 330 — это ударные дроны Shahed, также применены баллистические ракеты. Эти воздушные атаки удивительно совпали по времени с обсуждением разговора Трампа и Путина в медиа", — сообщил Зелен.

Россия снова демонстрирует, что не намерена завершать войну и террор. Основной целью атаки была именно столица Украины. Лишь к 9 утра в Киеве объявили отбой воздушной тревоги. По данным президента, украинская ПВО сбила 270 вражеских объектов, еще 208 были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Впервые в бою массово применены дроны-перехватчики, успешно поразившие десятки целей.

Зеленский подчеркнул: государство активизирует производство современных средств защиты, но критически важной остается поддержка союзников. В частности, системы Patriot и ракеты к ним необходимы для эффективного противодействия баллистическим угрозам.

"Каждый удар по гражданским должен иметь свой ответ — в виде удара по российской экономике. Это может быть быстрым и действенным, и зависит прежде всего от наших партнеров, в том числе США", — подытожил Зеленский.

Как уже писали "Комментарии", несмотря на развернутую летнюю наступательную кампанию, российским войскам не удается достичь поставленных на фронте задач. Именно поэтому оккупанты вынуждены перебрасывать на передовую дополнительные резервы, а также могут прибегнуть к использованию иностранного ресурса — в частности, речь идет о вероятном привлечении военных из Северной Кореи.