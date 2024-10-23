Дроны не заменят ракеты и артиллерию: что может существенно изменить ситуацию на фронте

Украина разрабатывает масштабную программу изготовления дронов. Они показали свою эффективность, но пока не смогут полноценно заменить ракеты и артиллерию. При этом роль беспилотников в войне Украины с Россией в будущем будет расти. Об этом заявил первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию "РБК-Украина".



Фото портал "Комментарии"

По его словам, ход войны меняют технологии. "Технологическое преимущество – реальный шанс изменить ситуацию на фронте в нашу пользу. Роль беспилотников на войне будет расти. Пока они не могут заменить ракетные войска и артиллерию. Разве что частично, в выполнении определенных задач", — отметил военнослужащий.

Иван Гаврилюк отметил, что беспилотники корректируют артиллерийский огонь, помогая его производить более прицельно, при этом тратить меньше боеприпасов. Но роль ракетных войск и артиллерии "остается очень важной".

Российским оккупантам благодаря высокой интенсивности использования артиллерии и реактивных систем залпового огня удается продвигаться на фронте. При этом средства РЭБ на артиллерию не могут повлиять.

"Эффективность выполнения боевых задач зависит от комплексного использования всего спектра вооружений: артиллерии, беспилотников, бронетехники, РСЗО, РЭБ и профессиональности личного состава", — подчеркнул замминистра обороны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, сколько мужчин могут еще призвать на войну в Украине. Об ориентировочных подсчетах мобилизационного потенциала читайте по ссылке.



