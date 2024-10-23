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Дроны не заменят ракеты и артиллерию: что может существенно изменить ситуацию на фронте

Роль ракетных войск и артиллерии "остается сверхважной" на фронте: заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк

23 октября 2024, 19:48
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Кречмаровская Наталия

Украина разрабатывает масштабную программу изготовления дронов. Они показали свою эффективность, но пока не смогут полноценно заменить ракеты и артиллерию. При этом роль беспилотников в войне Украины с Россией в будущем будет расти. Об этом заявил первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию "РБК-Украина".

Дроны не заменят ракеты и артиллерию: что может существенно изменить ситуацию на фронте

Фото портал "Комментарии"

По его словам, ход войны меняют технологии. "Технологическое преимущество – реальный шанс изменить ситуацию на фронте в нашу пользу. Роль беспилотников на войне будет расти. Пока они не могут заменить ракетные войска и артиллерию. Разве что частично, в выполнении определенных задач", — отметил военнослужащий.

Иван Гаврилюк отметил, что беспилотники корректируют артиллерийский огонь, помогая его производить более прицельно, при этом тратить меньше боеприпасов. Но роль ракетных войск и артиллерии "остается очень важной".

Российским оккупантам благодаря высокой интенсивности использования артиллерии и реактивных систем залпового огня удается продвигаться на фронте. При этом средства РЭБ на артиллерию не могут повлиять.

"Эффективность выполнения боевых задач зависит от комплексного использования всего спектра вооружений: артиллерии, беспилотников, бронетехники, РСЗО, РЭБ и профессиональности личного состава", — подчеркнул замминистра обороны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, сколько мужчин могут еще призвать на войну в Украине. Об ориентировочных подсчетах мобилизационного потенциала читайте по ссылке.




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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/droni-fronti-poki-mozhut-zaminiti-artileriyu-1729694104.html
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